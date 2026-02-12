Eros Ramazzotti kommt 2027 wieder nach Zürich

Eros Ramazzotti kommt am 20. April 2027 wieder ins Hallenstadion Zürich. Neue Tourdaten verraten nun: Der italienische Superstar will das Zürcher Publikum ein zweites Mal verzaubern. Tickets sind ab dem 13. Februar um 14 Uhr im Vorverkauf erhältlich.

Darum gehts Eros Ramazzotti spielt am 20. April 2027 im Hallenstadion Zürich

Tickets sind ab dem 13. Februar 2026 um 14 Uhr erhältlich

Über 80 Millionen verkaufte Tonträger und 3 Milliarden Streams weltweit

Im Zuge seiner Welttournee «Una Storia Importante» spielt Eros Ramazzotti bereits diesen Frühling ein ausverkauftes Konzert im Zürcher Hallenstadion. Am 16. März wird er seine Fans dort mit alten und neuen Hits beglücken. Die Tickets dafür sind allesamt vergriffen.

Doch kein Grund zur Trauer: Es gibt neue Hoffnung für alle Fans, die keine Karten für das Konzert ergattern konnten oder an dem Datum verhindert sind. Denn: Aufgrund der grossen Nachfrage wurden neue Tourdaten zu Ramazzottis Welttournee «Una Storia Importante» hinzugefügt. Und der «Cose della vita»-Sänger hat einen zweiten Zwischenstopp in Zürich eingeplant.

Eros Ramazzotti verzaubert die Schweiz

Schweizer Fans, die in der ersten Runde keine Tickets bekommen haben, müssen also nicht allzu lange warten: Schon nächstes Frühjahr, am 20. April 2027, kommt der italienische Popstar zurück und verzaubert sein Publikum erneut im Zürcher Hallenstadion. Tickets dafür sind ab Freitag, den 13. Februar, ab 14 Uhr, im Vorverkauf bei Ticketcorner erhältlich. Blick ist Medienpartner des Konzerts.

Mit 16 erfolgreichen Studioalben, komplett ausverkauften Europa- und Welttourneen, zahlreichen Auszeichnungen, Ehrungen und Platin-Schallplatten gehört Ramazzotti zweifelsohne zu den erfolgreichsten Künstlern Italiens. Über 80 Millionen verkaufte Tonträger und 3 Milliarden globale Streams machen ihn zu einem internationalen Superstar. Nach seinem Erfolg mit dem Album «Battito Infinito» und der gleichnamigen Tour 2022/23 kommt er nun mit frischer Energie zurück.