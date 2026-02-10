DE
Mit Hits wie «Bochum»
Herbert Grönemeyer kommt 2027 wieder nach Zürich

Herbert Grönemeyer kommt am 7. Juni 2027 ins Hallenstadion Zürich. Das Zusatzkonzert seiner Arena-Tour verspricht Hits wie «Bochum» und «Mensch». Der Vorverkauf startet bereits morgen, den 11. Februar.
Publiziert: 12:08 Uhr
|
Aktualisiert: 12:10 Uhr
Herbert Grönemeyer kommt auch 2027 wieder nach Zürich.
Foto: imago/

Darum gehts

  • Herbert Grönemeyer spielt am 7. Juni 2027 im Zürcher Hallenstadion
  • Zusatzkonzerte aufgrund grosser Nachfrage: Zürich und Frankfurt am 13. Juni
  • Vorverkauf startet am 11. Februar 2026, Tickets über mailchi.mp erhältlich
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Bereits nächsten Sonntag beehrt Herbert Grönemeyer (69) die Schweiz. Für alle, die entweder nicht an Tickets gekommen oder verhindert sind, bietet sich bereits kommendes Jahr die nächste Gelegenheit. Der deutsche Popstar kommt zurück in die Schweiz!

Aufgrund der riesigen Nachfrage wird seine Arena-Tour 2027 um ein Konzert erweitert. Am 7. Juni 2027 tritt Grönemeyer erneut im Zürcher Hallenstadion auf. Der Vorverkauf startet bereits morgen, den 11. Februar 2026. Tickets gibt es bei Ticketcorner. Blick ist Medienpartner des Konzerts.

Grönemeyer ist auch Streaming-Held

Herbert Grönemeyer gehört gemessen an Zahlen zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Seit den 1980er-Jahren hat er über 17 Millionen Tonträger verkauft, allein das Album «4630 Bochum» ging mehr als drei Millionen Mal über die Ladentheke. Mehrere seiner Alben erreichten Platz 1 der deutschen Charts, teils über Wochen hinweg. Auch im Streaming-Zeitalter bleibt Grönemeyer präsent: Seine Songs erzielen weiterhin Millionen Abrufe pro Monat.


