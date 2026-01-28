Ne-Yo und Akon gehen 2026 auf grosse Welttournee. Die «Nights Like This»-Tour startet am 24. April in Dublin und endet am 21. August in Kalifornien. In der Schweiz gibt es ein Konzert in Zürich.

Darum gehts Ne-Yo und Akon treten am 9. Mai 2026 in Zürich auf

57-Städte-Tour mit Hits wie «So Sick» und «Smack That»

57-Städte-Tour mit Hits wie «So Sick» und «Smack That»

Über 23 Milliarden Streams und 35 Millionen verkaufte Alben weltweit

Der Grammy-prämierte Ne-Yo (46) und Multi-Platin-Künstler Akon (52) kommen nach Zürich. Im Rahmen ihrer globalen «Nights Like This»-Tour treten die beiden US-Amerikaner am 9. Mai 2026 im Hallenstadion auf. Der Vorverkauf startet am Freitag, 30. Januar um 10.00 Uhr, wie Live bekannt gibt.

Die 57-Städte-Tour startet am 24. April in Dublin und endet am 21. August in Inglewood, Kalifornien. Neben Zürich sind weitere europäische Metropolen wie London, Wien, Berlin, Hamburg und Paris sowie Städte in den USA und Kanada – darunter Houston und Toronto – Teil der Tour. Mit unvergesslichen Hits wie Ne-Yos «So Sick», «Closer» und «Miss Independent» oder Akons «Smack That», «Lonely» und «Right Now (Na Na Na)» verspricht das Konzert ein musikalisches Highlight zu werden. Die Tour ist eine Hommage an ihre prägenden Songs, die Radio und Popkultur weltweit beeinflusst haben.

Über 23 Milliarden Streams gehen auf das Konto von Ne-Yo

Ne-Yo, der 2005 mit «So Sick» seinen Durchbruch feierte, prägt seit zwei Jahrzehnten die Musikszene. Mit drei Grammy Awards, über 23 Milliarden Streams und Hits wie «Sexy Love» und «Time of Our Lives» gehört er zu den grössten Hitmachern. Akon wiederum kann auf fünf Grammy-Nominierungen, 35 Millionen verkaufte Alben und 45 Songs in den Billboard-Charts zurückblicken. Mit seiner einzigartigen Mischung aus R&B, Hip-Hop und Pop hat er Musikgeschichte geschrieben.

Die gemeinsame Show verspricht ein energiegeladenes Erlebnis mit gefühlvollen Balladen, Club-Hits und einer Atmosphäre voller Nostalgie.