Harry Styles verkündet Tourdaten für «Together, Together»

Harry Styles geht 2026 auf grosse «Together, Together»-Tour mit 50 Konzerten in sieben Städten. Höhepunkte sind 30 Shows in New York City und Auftritte in Australien. Ticketverkauf startet zwischen dem 28. Januar und 4. Februar.

In die Schweiz kommt er allerdings nicht

Darum gehts Harry Styles startet 2026 mit neuem Album, Single und Welttournee

Europäische Konzerte nur in Amsterdam und London, Schweiz nicht dabei

50 Termine in sieben Städten, Tickets ab 28. Januar erhältlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Harry Styles (31) startet 2026 mit grossem Programm: neues Album, neue Single und eine weltweite Tournee. Sein Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» erscheint am 6. März, die erste Single «Aperture» ist für den 23. Januar angekündigt. Jetzt sind auch die Konzertdaten für seine «Together, Together»-Tour bekannt – mit 50 Terminen in sieben Städten. Doch weder die Schweiz noch Nachbarländer wie Deutschland, Österreich, Frankreich oder Italien sind dabei. Die einzigen europäischen Stopps macht der Superstar in Amsterdam und London.

Den Anfang macht Amsterdam

Die Tour beginnt in Amsterdam mit sechs Shows vom 16. bis 26. Mai, begleitet von Robyn. Weiter geht es nach London, wo Styles zwischen 12. und 23. Juni sechs gemeinsame Konzerte mit Shania Twain gibt. Im Juli folgen zwei Auftritte in Sao Paulo (17. und 18. Juli) mit Fcukers sowie zwei Shows in Mexiko-Stadt (31. Juli und 1. August) mit Jorja Smith. Der Höhepunkt: 30 Konzerte in New Yorks Madison Square Garden zwischen August und Oktober, wo Jamie xx als Support Act dabei ist. Den Abschluss bilden Australien-Auftritte in Melbourne (27. und 28. November) mit Fousheé und Baby J sowie in Sydney (12. und 13. Dezember) mit Skye Newman und Baby J.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tickets für die «Together, Together»-Tour werden ab 28. Januar bis 4. Februar erhältlich sein, je nach Stadt. Für Amsterdam gehen die Tickets am 30. Januar um 11.00 Uhr Ortszeit in den Verkauf, London folgt eine Stunde später.

Styles’ letzte Tour, «Love On Tour», brachte ihn zwischen 2021 und 2023 auf fünf Kontinente mit insgesamt 169 Konzerten. Es wird erwartet, dass auch für die neue Tour weitere Termine und Städte angekündigt werden.