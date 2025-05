1/5 Superstar Harry Styles wird in letzter Zeit auffällig häufig in Berlin gesichtet. Foto: Getty Images for The Recording Academy

Ein Weltstar verzaubert die Hauptstadt Deutschlands! In den vergangenen Wochen gab es immer wieder angebliche Sichtungen von Harry Styles (31) in Berlin. Und vielleicht ist der britische Sänger, der einst mit der Boygroup One Direction weltberühmt wurde, in Zukunft sogar häufiger dabei zu sehen, wie er durch die Strassen schlendert oder sich einen Kaffee holt.

Harry Styles soll sich kürzlich angeblich eine Immobilie in Berlin gekauft haben, wie die «Bild am Sonntag» in Erfahrung gebracht haben möchte. Demzufolge sei zu vernehmen, dass der Star mehrere Freunde in der Hauptstadt habe und sich gerne dort aufhalte.

Wohnt er wirklich in Berlin?

Ob Harry Styles tatsächlich ein Haus oder eine Wohnung in Berlin gekauft hat, ist derzeit nicht klar. Gesichtet wurde er zuletzt jedoch offenbar immer wieder. In den sozialen Medien häufen sich Clips, die den Sänger zeigen sollen. In einem Clip ist Styles etwa dabei zu sehen, wie er demnach am 1. Mai in Berlin-Mitte die Strasse überquert, ein anderer soll ihn beim Verlassen eines Studios zeigen. Schon im Januar sprach sich beispielsweise herum, dass Styles angeblich im legendären Nachtclub Berghain gesehen worden war.

«The Sun» möchte im April eine Erklärung dafür gefunden haben, warum Styles sich aktuell offenbar immer wieder in Berlin aufhält. «Jetzt ist er mit der Fertigstellung seiner nächsten Platte beschäftigt, und wie bei Bowie, scheint Berlin die Stadt zu sein, die ihn inspiriert», zitierte die britische Boulevardzeitung einen Insider. Gemeint ist natürlich der verstorbene David Bowie (1947–2016). Der legendäre Musiker lebte einst für wenige Jahre in Berlin.