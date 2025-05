Harry Styles verdient in einer Woche mehr als du in zehn Jahren

Darum gehts Harry Styles ist einer der reichsten Promis in Grossbritannien

Sein Vermögen stammt aus Musik, Immobilien, Kunst und Schauspielerei

Harry Styles (31) gehört aktuell ohne Frage zu den erfolgreichsten Künstlern. Jetzt darf er sich auch noch einen der reichsten Stars in Grossbritannien nennen, wie die «Sunday Times Rich List» enthüllt.

Der «Watermelon Sugar High»-Interpret schmückt sich mit Rang 22 auf der Liste der 40 reichsten Britinnen und Briten unter 40 Jahren. Vor ihm sind nur drei weitere Promis auf der Liste, die grösstenteils aus Unternehmerinnen und Unternehmern besteht. Der Golfer Rory McIlroy (36) liegt auf Platz 19, Sänger Ed Sheeran (34) kommt mit einem Vermögen von 410 Millionen Franken auf Platz 13, und Reality-TV-Sternchen Georgia Toffolo (30) belegt Platz 12, den sie dank ihrer Eheschliessung mit dem Brau-König James Watt (43) erreicht.

Musik, Immobilien, Kunst

Harry Styles' Vermögen wird derzeit auf rund 250 Millionen Franken geschätzt, wovon ein grosser Teil durch sein Album «Harry's House» kam, das 2022 erschien. Ausserdem spülte seine ausverkaufte Stadion-Tour viel Geld in seine Kasse. Allein die Konzerte brachten ihm laut Tour-Organisator Erskinde Touring fast 96 Millionen Franken ein, wovon 84 Millionen durch die Ticketverkäufe kamen und die restlichen 12 Millionen durch Fanartikel. Schon 2024 schaffte es Styles in die «30 Reichste unter 30»-Liste des «Heat»-Magazins. Damals hatte er aber nur circa 225 Millionen Franken auf dem Konto.

Wie die «Daily Mail» schreibt, verdiente der einstige One-Direction-Star von Januar 2023 bis März 2024 umgerechnet 971'000 Franken pro Woche – das macht fast 139'000 Franken pro Tag. Zum Vergleich: Der Medianlohn in der Schweiz im Jahr 2023 betrug laut dem Bundesamt für Statistik 84'500 Franken. Bis man also so viel verdient hat, wie Harry Styles in einer Woche, muss man in der Schweiz mindestens zehn Jahre auf einer Vollzeitstelle arbeiten.

Erst Boyband, dann Solo-Karriere

Das Vermögen von Harry Styles setzt sich nicht nur aus seinem Reinvermögen zusammen, das er durch Konzerte und Fanartikel verdient, sondern auch durch Immobilien und Kunst. Der Sänger soll im Norden Londons, in Kalifornien und New York diverse Liegenschaften besitzen und sammelt seit vielen Jahren Kunst. Zudem ist Harry Styles inzwischen sogar als Schauspieler aktiv und war beispielsweise an der Seite von Florence Pugh (29) in «Don't Worry Darling» und in der Marvel-Verfilmung «Eternals» zu sehen.

Harry Styles war sechs Jahre lang Mitglied der beliebten Boyband One Direction, bis sich diese im Jahr 2016 auflöste und er seine Solo-Karriere startete. Als Solo-Künstler ist Styles bisher der erfolgreichste seiner einstigen Band-Kollegen, gewann über die Jahre sogar drei Grammys und veröffentlichte drei Solo-Alben.