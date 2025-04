1/6 Reich war Arnold Schwarzenegger schon immer. Seit 2025 ist er laut «Forbes» auch Milliardär. Foto: imago/MediaPunch

Für Normalsterbliche waren die letzten Jahre unerfreulich – zumindest, was das Finanzielle anbelangt. Alles wurde teurer, von der Miete bis hin zur Krankenkasse oder Lebensmittel – die Löhne zogen in vielen Fällen nicht mit.

Selbstverständlich spüren auch Stars die Teuerung, wenn die Wirtschaft schwächelt oder es eine Finanzkrise gibt. Betroffen scheinen sie aber nur am Rande zu sein, wie die «Forbes World’s Billionaires»-Liste zeigt. Waren 2024 dort noch 14 Stars mit einem Gesamtvermögen von 31 Milliarden Dollar aufgeführt, waren es 2025 bereits 18. Und das Vermögen, welches diese Personen gemeinsam horten, stieg ebenfalls und beträgt nun 39 Milliarden Dollar.

Für drei Superstars war das letzte Jahr besonders einträglich, denn sie schafften 2025 erstmals den Einzug in die «Forbes»-Milliardärsliste. Jerry Seinfeld (70), Arnold Schwarzenegger (77) und Bruce Springsteen (75) gehören neu zum Club der Milliardäre.

Jerry Seinfeld (70) mit 1,1 Milliarden Dollar

Er wurde in den 90er-Jahren mit seiner Sitcom «Seinfeld» berühmt, viel Geld verdient Jerry Seinfeld aber bis heute. Unter anderem durch seinen Show «23 Hours to Kill», die er für 20 Millionen Dollar an Netflix verkaufte.

Arnold Schwarzenegger (77) mit 1,1 Milliarden Dollar

Arnie spielte in rund 50 Filmen mit und kassierte damit eine geschätzte Gage von 500 Millionen Dollar. Daneben ist Schwarzenegger ein kluger Investor und legt sein Geld in Immobilien, Firmen und weiteren Geschäften an. Mit Erfolg: 2025 weist er erstmals ein Milliardenvermögen aus.

Bruce Springsteen (75) mit 1,2 Milliarden Dollar

Auch wenn «The Boss» gegenüber der Zeitung «The Telegraph» bestritten hat, Milliardär zu sein, weil er zu viel Geld für überflüssige Dinge ausgegeben habe, besteht «Forbes» darauf, dass Bruce Springsteen 1,2 Milliarden auf der hohen Kante habe. Als Einnahmequellen nennt das Magazin den Verkauf seiner Musikrechte im Jahr 2021, wofür er 500 Millionen Dollar bekommen haben soll, eine erfolgreiche Show am Broadway, gute Albumverkäufe und ausverkaufte Tourneen.

Rihanna (37) mit 1,4 Milliarden Dollar

Das letzte Album «Anti» von Rihanna erschien vor fast zehn Jahren. Zwar kündigt die Künstlerin immer wieder ein neuntes Werk an, ob dieses wirklich kommt, steht in den Sternen. Was aber unbestritten ist: Rihanna verdient sich neben der Musik eine goldene Nase. Ihr Dessous-Unternehmen Savage X Fenty und ihr Kosmetikunternehmen Fenty Beauty lassen den Geldfluss unaufhörlich sprudeln.

Taylor Swift (35) mit 1,6 Milliarden Dollar

Bereits 2023 wurde Taylor Swift zur Dollar-Milliardärin, weil ihr ihre «Eras»-Tour 190 Millionen Dollar einbrachte. 2024 ging der Geldregen weiter und sie baute ihre Vermögen weiter aus. Dazu kommen Tantiemen, die sie mit ihren Songs einnimmt. Auch im Anlegen ist sie gut: Taylor Swift besitzt quer durch die USA Immobilien im Wert von circa 115 Millionen Dollar.

Peter Jackson (63) mit 1,7 Milliarden Dollar

Wer denkt, Peter Jackson sei durch seine «Herr der Ringe»-Filme Milliardär geworden, liegt falsch. Die Trilogie brachte im «nur» 30 Millionen Dollar ein. So richtig eingeschenkt hat der Verkauf eines Teils seines Unternehmens für visuelle Effekte, Weta Digital. Dafür gab es laut Schätzungen rund eine Milliarde Dollar in Bar und in Aktien.

Kim Kardashian (44) mit 1,7 Milliarden Dollar

Als Mega-Influencerin und Reality-TV-Star verdient Kim Kardashian viel Geld. Richtig viel bringt aber ihre Shapewear-Marke Skims ein. Der Wert des Unternehmens wurde 2023 auf vier Milliarden Dollar geschätzt. Und auch die Beauty-Linie mit dem Namen SKKN By K läuft wie geschmiert.

Jay-Z (55) mit 2,5 Milliarden Dollar

Er ist mehr ein Mega-Investor als ein Mega-Rapper. Jay-Z hält Anteile an der Champagnermarke Armand de Brignac, er hat ein Cognac-Label names D'Usse und er ist an Uber beteiligt. Auf dem Papier ist das viel Geld wert, flüssig machte er seine Beteiligungen durch den Verkauf von Anteilen ans Luxuslabel LVMH und Bacardi.

Oprah Winfrey (71) mit 3 Milliarden Dollar

Bereits im Jahr 2003wurde Oprah Winfrey Milliardärin – als erste schwarze Frau überhaupt. Das Geld hat sie mit harter Arbeit selber verdient: Als Moderatorin ihrer TV-Show, als Produzentin und Schauspielerin. Das Geld hat sie in der Zwischenzeit gut vermehrt – vor allem durch Investitionen im Immobilienbereich.

George Lucas (80) mit 5,1 Milliarden Dollar

Wie das Vermögen von George Lucas zustande kam, ist schnell erklärt: Er erschuf die «Star Wars»-Reihe, die auch nach 50 Jahren noch sehr erfolgreich ist. 2012 verkaufte er seine Rechte an Disney und bekam dafür stolze vier Milliarden Dollar.

Steven Spielberg (78) mit 5,2 Milliarden Dollar

Seit 1994 taucht Steven Spielberg in der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen der Welt auf. Seinen immensen Wohlstand erarbeitete er sich mit Filmen für die Ewigkeit, darunter «Jaws», «E.T.», «Indiana Jones» und «Jurassic Park». Daneben schliesst Spielberg lukrative Deals ab. So soll er laut «Forbes» auf Lebzeiten zwei Prozent der Einnahmen der Universal-Themenparks bekommen.