Ende Januar sprach Microsoft-Gründer Bill Gates (69) noch über seine Scheidung von Ex-Ehefrau Melinda French Gates (60). Er betrachte die Trennung in der britischen Zeitung «The Times» als «den Fehler, den ich am meisten bereue».

In ihrem neuen Buch «The Next Day», das am 15. April erscheint, liess auch die 60-Jährige Revue passieren und brachte ihre Lebenslektionen zu Papier. Für das US-Magazin «People» lüftete sie bereits einige Seiten mit den grössten Veränderungen in ihrem Leben, wie der Scheidung von Bill Gates nach 27 Jahren Ehe.

«Ich wusste, dass ich eine Entscheidung treffen musste»

Obwohl es schon vorher «schwierige Phasen» mit Gates gegeben hatte, schreibt die Geschäftsfrau in ihrem Buch, litt sie Ende 2019 unter Albträumen von einem schönen Haus, das um sie herum einstürzte. Nacht für Nacht sei sie panisch aufgewacht.

Melinda beschreibt in ihren Memoiren, dass sich ihre Träume schliesslich in eine Vision von ihr und Bill und ihren drei Kindern am Rande einer Klippe verwandelten, während sie «ins Leere stürzte». «So dramatisch es auch klingt», schreibt sie. «In diesem Moment wusste ich, dass ich eine Entscheidung treffen musste – und dass ich sie allein treffen musste.»

Zunächst versuchte French Gates, ihre Bedenken zu verdrängen, aber es habe nicht funktioniert. In den Ferien in New Mexico im Februar 2020 teilte die gebürtige Texanerin ihrem Ehemann am letzten Abend mit, dass sie von nun an getrennt leben wolle - und dass sie mit ihrer jüngsten Tochter Phoebe (22) in ihrem Haus bleiben würde. «Es war eines der beängstigenden Gespräche, die ich je hatte», schreibt sie in dem Buch und erinnert sich, dass Bill «traurig und aufgebracht» war, aber auch «verständnisvoll und respektvoll».

«Es fordert Mut, ein anderes Leben zu führen»

Zu Hause in Seattle arbeiteten sie weiterhin gemeinsam an ihrer globalen Gates-Stiftung und traten sogar gemeinsam auf. Doch im Sommer erklärte Melinda dem Milliardär, dass sie die Scheidung wolle. Sie wusste, dass die kommenden Monate hart werden würden. «Bill hat den Ruf, einer der härtesten Verhandlungsführer der Welt zu sein», offenbarte sie in dem Buch und fügt hinzu, dass sie bei dem Gedanken «Panikattacken bekam». Eine Therapie habe ihr geholfen.

Der Prozess der endgültigen Trennung war «zermürbend» und überraschend langwierig, schreibt die Philanthropin, aber als sich das Paar einigte, ging alles schnell. Am 3. Mai 2021 gaben die Gates gemeinsam eine Trennungserklärung ab. «Es erfordert Mut, ein anderes Leben zu führen», sagt sie resümierend gegenüber «People».

Neuer Mann in ihrem Leben

Ausserdem verrät die US-Amerikanerin in der aktuellen Ausgabe des Magazins, dass die Gates-Ex wieder liiert ist. Sie sei «sehr, sehr glücklich», aber würde den Namen ihres Partners lieber nicht nennen. Vor rund fünf Monaten wurde sie in New York City Hand in Hand mit dem Tech-Unternehmer Philip Vaughn (48) gesehen.

Im Februar 2023 gab Bill Gates bekannt, dass er mit Paula Hurd, der Witwe des ehemaligen Oracle-Managers Mark Hurd (1957-2021), liiert ist.