2021 gaben Bill Gates und Ehefrau Melinda French Gates ihre Trennung nach 27 Ehejahren bekannt. Nun spricht die Ex-Frau des neuntreichsten Mannes der Welt öffentlich darüber, wie sehr sie ihr neues Leben geniesst und welche Rolle Covid19 in der Trennung spielte.

Diese Rolle spielte Covid19 in der Scheidung von Bill Gates

Diese Rolle spielte Covid19 in der Scheidung von Bill Gates

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Im Jahr 2021 gaben Melinda French Gates und Bill Gates ihre Trennung bekannt.

Silja Anders Redaktorin People

Durch die Covid19-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns gingen viele Beziehungen in die Brüche. So auch jene von Bill Gates (68) und seiner heutigen Ex-Frau Melinda French Gates (59). Das Paar war 27 Jahre lang verheiratet, 2021 reichten sie die Scheidung ein. Oder besser gesagt: Reichte Melinda French Gates die Scheidung ein.

Die 59-Jährige spricht nun erstmals offen darüber, welchen Einfluss die Pandemie auf ihre Ehe hatte und wie es ihr in ihrem neuen Leben als Single-Frau geht.

Melinda French Gates liebt ihr neues Leben

In einem Porträt, welches vom «Time»-Magazin über French Gates veröffentlicht wurde, erzählt die dreifache Mutter, dass sie ihr jetziges Leben geniesse. Das liege vor allem auch an ihrem neuen Wohnort. Denn sie gibt zu, dass sie sich in der opulenten Villa, die sie mit ihrem Ex-Mann teilte, nie besonders wohlgefühlt habe.

Nach der Trennung hat sich French Gates verkleinert – wohnungstechnisch. «Ich lebe jetzt in einer Nachbarschaft. Ich kann zu kleinen Läden laufen, ich erreiche die Drogerie zu Fuss, ich habe Restaurants in Gehdistanz», schwärmt Melinda French Gates. «Ich liebe es unglaublich.»

«Es ist schmerzhaft»

Rückblickend auf die Scheidung sagt die Ex-Frau von Bill Gates, dass es eine «schwierige Sache» gewesen sei. «Sich scheiden zu lassen, ist eine furchtbare Angelegenheit. Es ist schmerzhaft. Es ist schlimm, wenn man merkt, dass man eine Scheidung braucht.» Jetzt wirkt sie jedoch froh darüber, fühlt sich frei. Melinda French Gates geht auf Reisen, besucht ihre Kinder Jennifer (28), Rory (25) und Phoebe (21). Und sie ist offen für eine neue Liebe.

Während Bill Gates sich im April dieses Jahres erstmals mit seiner neuen Freundin Paula Hurd (60) auf einem roten Teppich zeigte, ist Melinda French Gates nach derzeitigem Stand Single. Dieser gewisse Jemand muss für die 59-Jährige aber gewisse Qualitäten mitbringen. Er müsse demnach «offen sein, zu lernen, lebhaft sein, intelligent und jemand, der mich herausfordert und den ich herausfordere.»

Werbung

Hat sie denn jemand Gewisses im Auge? Hier verneint sie und sagt aber, dass sie durchaus bereit wäre, darüber zu sprechen, wenn es der Fall wäre.

Die Pandemie gab die nötige Privatsphäre

Was aber hatte nun die Covid19-Pandemie mit der Scheidung von Bill Gates und Melinda French-Gates zu tun? Offenbar schien das Paar schon länger mit dem Gedanken einer Trennung zu spielen, doch die Pandemie habe ihnen laut French Gates die nötige Privatsphäre gegeben, ihre Angelegenheiten ganz privat und hinter verschlossenen Türen zu klären. «Ich habe mich zuerst getrennt, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, die Scheidung einzureichen», erklärt French Gates.