Elon Musks Tochter Vivian findet in einem neuen Interview keine freundlichen Worte für ihren entfremdeten Vater. Sie bezeichnet ihn als «erbärmliches Mannskind». Zudem gibt sie zu, keine Ahnung zu haben, wie viele Geschwister sie eigentlich hat.

Elon Musks (53) entfremdete Tochter Vivian Wilson (20) hat deutliche Worte über das distanzierte Verhältnis zu ihrem Vater gefunden. In einem aktuellen Interview mit der US-Zeitschrift «Teen Vogue» bezeichnet die 20-Jährige den Tech-Milliardär als «erbärmliches Mannskind» und betont, dass sie keinerlei Beziehung mehr zu ihm haben möchte.

Wilson, die 2020 ihr Coming-out als trans Frau hatte, hat seitdem einen radikalen Schnitt mit ihrem Vater vollzogen. Bereits 2022 beantragte sie eine offizielle Namensänderung, um jegliche Verbindung zu Musk abzubrechen. In dem Interview macht sie deutlich, dass sie seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm hat - und auch keinen wünscht. Auf die Frage, ob sie sich vor der Macht und dem Einfluss ihres Vaters fürchte, antworte sie unmissverständlich: «Ich scheisse auf ihn.» Er sei ein «lächerliches Mannskind» und sie gebe ihm «keinen Raum in meinen Gedanken».

Elon Musk hatte sich in der Vergangenheit wiederholt transfeindlich geäussert, auch gegenüber seiner Tochter. Unter anderem sagte er, sie sei vom «Woke Mind Virus» getötet worden. Wilson, die aus Musks erster Ehe mit Justine Wilson (52) stammt, betont, dass sie nicht am Geld ihres Vaters interessiert seit und sich lieber für Themen engagiere, die ihr am Herzen liegen.

Ihre Mutter habe positiv auf ihr Coming-out reagiert: «Sie war sehr unterstützend. (...) Als ich es ihr sagte, tat sie kurz so, als wäre sie etwas überrascht, aber sagte dann: ‹Ja, Schatz. Okay.›» Mit ihrer Mutter habe sie auch heute noch eine gute Beziehung. Justine Wilson und Elon Musk liessen sich 2008 nach acht Jahren Ehe scheiden. Sie haben neben Vivian noch fünf weitere gemeinsame Kinder, ein Sohn starb bereits im Säuglingsalter.

Elon Musks Tochter weiss nicht, wie viele Geschwister sie hat

Auf die Frage, ob sie wisse, wie viele Geschwister sie habe - Musk soll insgesamt Vater von 14 Kindern sein - gibt Wilson zu, dass sie nicht genau weiss, wie viele es sind. «Halbgeschwister eingerechnet, weiss ich nicht, wie viele Geschwister ich habe. Es ist ein guter Fakt für ‹Zwei Wahrheiten, eine Lüge›.»

Über Musks vier Kinder mit Neuralink-Mitarbeiterin Shivon Zilis (2021 geborene Zwillinge, eine 2024 geborene Tochter und ein 2025 geborener Sohn) habe sie wie der Rest der Welt durch die Medien erfahren und davor «keine Ahnung» gehabt.

Von Musks zweitem Kind mit Musikerin Grimes (37) habe sie durch einen Post auf der Plattform Reddit erfahren. Ihren Bruder X Æ A-12, Spitzname X, das erste gemeinsame Kind von Musk und Grimes, habe Wilson einmal gesehen, «als er sehr klein war». «Ich halte mich nicht mit dieser Seite der Familie auf dem Laufenden. Meine Mutter auch nicht. Sie ist geschieden. Es ist mit scheissegal, was sie machen. Das ist nicht mein Problem», fügt sie hinzu.