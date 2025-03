Beat Mörker wurde mit dem Weiterverkauf von WC-Papier reich. Heute wohnt der Unternehmer mit seiner Familie in einer Traumvilla in Pfeffingen BL. Im Fuhrpark stehen Autos im Wert von rund drei Millionen Franken.

Besitzt acht Autos im Wert von rund drei Millionen Franken

Fynn Müller People-Redaktor

Multimillionär durch WC-Papier? Was skurril klingt, wurde für Beat Mörker (44) zur Realität. Der Unternehmer aus Pfeffingen BL gründete 2013 eine Firma, die sich auf den Weiterverkauf von Büromaterialien spezialisierte. Druckerpatronen waren damals der Renner. Irgendwann kam das WC-Papier dazu.

Der Durchbruch erfolgte, als Mörker seine eigene Marke Roosa, die für ihr pinkes WC-Papier bekannt ist, auf den Markt brachte. 10 Rappen pro Packung gehen an den Kinderschutz. Als in der Corona-Pandemie das Klopapier immer knapper wurde, verdiente sich Mörker eine goldene Nase. «Ich habe alleine in der Coronazeit rund 10 Millionen Franken mit WC-Papier verdient», erzählt er dem deutschen Youtube-Star Aaron Troschke (35), der ihn in seinem Haus in Pfeffingen BL besucht hat.

Unglaublicher Fuhrpark

Mörker lebt dort mit seiner Familie. Rund 600 Quadratmeter misst das Anwesen inklusive Dachterrasse mit Helikopter-Landeplatz, Whirlpool und einem Tennisfeld. Der Fuhrpark hat es in sich. Der Baselbieter besitzt acht Autos: drei Ferraris, einen Lamborghini Urus, einen violetten Rolls-Royce, einen rosaroten Bentley, eine pinke G-Klasse und einen Mini Cooper. Letzterer gehört seiner Stieftochter, die gerade ihren Führerschein macht. Gesamtwert aller Autos: rund drei Millionen Franken!

Seit 2018 wohnen die Mörkers im Haus in der Region Basel. «Wir haben damals 12'000 Franken Miete pro Monat gezahlt», erzählt der Unternehmer. Heute gehört das Anwesen ihm, er hat es für 5,9 Millionen Franken gekauft. Weitere 1,5 Millionen Franken hat Mörker in den Umbau der Villa gesteckt. Mittlerweile habe sich der Wert der Immobilie noch mal gesteigert.

Beat Mörker ist ein Familienmensch. Im Erdgeschoss des Anwesens wurde ein riesiges Spielzimmer eingerichtet, mit allem, was das Kinderherz begehrt. Im Sommer spielt er gerne mit seinem Sohn Fussball auf dem hauseigenen Fussballplatz oder badet im Pool inklusive Wasserrutsche.

Vater war LKW-Fahrer, Mutter Putzfrau

Aufgewachsen ist der WC-Papier-König, dem auf Tiktok mittlerweile knapp 500'000 Leute folgen, im Kanton Solothurn – und zwar in einfachen Verhältnissen. «Mein Vater war Lastwagenfahrer und meine Mutter Putzfrau», erzählt er Troschke. Einen Besuch im Restaurant habe es damals nur einmal pro Jahr gegeben. «Das war für mich jeweils ein Highlight.»

Heute ist Mörker Multimillionär und hat sich seinen Ruhm selbst erarbeitet. Ans Aufhören will er noch lange nicht denken. «Ich habe ein grosses Ziel. Ich will die Nummer eins weltweit werden im Bereich WC-Papier.»