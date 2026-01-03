Die Silvester-Tragödie von Crans-Montana bewegt auch internationale Promis. Auf Instagram kritisiert Model Aurora Ramazzotti jene Menschen, die den jugendlichen Club-Besuchern Mitschuld am Inferno geben. Das wiederum hat die Blick-Community auf den Plan gerufen.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Schweiz steht unter Schock. In der Silvesternacht sind bei einem Brand in Crans-Montana VS über 40 Menschen ums Leben gekommen, viele weitere wurden schwer verletzt. Die meisten Opfer: junge Menschen, teilweise noch minderjährig.

2:20 Feuer-Hölle in Bar: So kam es zum Drama in Crans-Montana

Einen Tag nach der Katastrophe teilte Aurora Ramazzotti (29) eindringliche Worte in ihrer Instagram-Story. Sie ist erschüttert von der Tragödie, aber auch von den Reaktionen im Netz. Die Tochter von Michelle Hunziker (48) und Eros Ramazzotti (62) findet klare Worte. «Die Bilder dieser Tragödie verfolgen mich», beginnt sie ihren Post. Doch nicht nur die Aufnahmen lassen sie nicht los.

«Wart ihr nie jung und unbedacht?»

Ebenso erschüttern sie, wie sie schreibt, die «widerwärtigen Kommentare von Menschen», die selbst angesichts des Todes nicht innehalten könnten. Besonders wütend machen Ramazzotti die Schuldzuweisungen gegenüber den Opfern. Viele der Jugendlichen seien minderjährig gewesen. «Wart ihr etwa nie jung und unbedacht?», fragt sie. Statt Mitgefühl zu zeigen, würden im Netz Vorwürfe laut, die jede Empathie vermissen liessen. Die Blick-Community ist angesichts Ramazzottis Aussagen geteilter Meinung – über 300 Userinnen und User reagierten.

0:17 Es tropft von der Decke: So rasant breitete sich das Feuer aus

Janine Stucki stimmt dem italienischen Model zu: «Es macht unendlich traurig und wütend, dass so viele junge, unschuldige Menschen ihr Leben verloren haben, weil offenbar Erwachsene jeglichen Sinn für Vernunft verloren haben. Es ist Aufgabe von Erwachsenen, in diesem Fall vom Besitzer und seinem Team, dass eine Bar nicht zur Todesfalle wird.» Peter Guentert hingegen kann mit ihrer Einschätzung nichts anfangen. Er schreibt: «Die Ramazotti weiss nun natürlich alles besser.» Waltraut Hartung stimmt ihrem Vorredner zu – und ergänzt: «Welches Recht nimmt sich Aurora Ramazotti heraus, sich hier derart zu äussern?»

«Mögen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden»

Wer an der Tragödie von Crans-Montana die grösste Schuld trägt, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen – Blick-Leserin Nena Ottiger fasst die schreckliche Silvesternacht von Crans-Montana wie folgt zusammen: «Sie hat Recht. Die Jugendlichen hatten keine Schuld. Als Gäste haben sie volles Recht auf Sicherheit. Es ist unerträglich, ich weine regelmässig. Mögen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das hat internationales Ausmass und Betroffenheit und sollte auch so behandelt werden. Mein tiefes Beileid, vor allem den Jungen, die das ganze Leben vor sich hatten.»