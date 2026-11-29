Das Töchterchen von Luca Hänni steht bereits auf den Skiern – und das mit gerade einmal zwei Jahren. In einem Instagram-Post gewährt der Sänger einen herzigen Einblick in den Schneetag seiner Familie.

Darum gehts Luca Hänni übt mit seiner zweijährigen Tochter das Skifahren

Den Schneetag mit Christina zeigt er im Netz

An Heiligabend tritt er beim Winter Varieté Nock in Zofingen auf

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Berge locken mit meterweise Neuschnee, und auch die Hännis zieht es in die Höhe. Zusammen mit ihrer kleinen Tochter (2) geniessen Luca (32) und Christina Hänni (36) einen Tag im kalten Weiss.

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Auf Instagram teilen sie einen herzigen Einblick in ihren Familientag. «Was für ein toller Sonntag im ersten Schnee», schreibt der Sänger dazu. Die Kokosnüsse seien gegen die Ski getauscht worden, scherzt er weiter – erst vergangene Woche flohen die Hännis aus der Schweizer Kälte an die Strände der Malediven.

«Früh übt sich»

Für einen richtigen Jö-Moment sorgt die Kleinste der Familie. Mit der Hilfe vom Papa übt sich die Zweijährige im lila Skianzug und mit pinker Bommel-Mütze auf den Skiern. Die ersten Versuche auf der Piste teilt die Familie in einem Video.

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans begeistert: «Nicht mehr lange, dann düst ihr gemeinsam die Piste hinunter», schreibt jemand. «Früh übt sich, wer eine Meisterin werden will», betont ein anderer Fan.

Luca schlittelt lieber

Luca selbst bleibt aber offenbar beim Schlitteln: In einem weiteren Video fährt der 32-Jährige strahlend eine Piste runter. Mit einer gewagten Bremsaktion kommt er zum Stillstand – wobei er fast noch aus dem Schlitten fällt.

Die gemeinsame Familienzeit in der Vorweihnachtszeit muss der Berner Sänger noch geniessen, an Heiligabend wird er nämlich nicht bei seiner Christina und der Kleinen sein. Stattdessen geht es für ihn nach Zofingen AG, wo er beim Winter Varieté Nock auf der Bühne steht.