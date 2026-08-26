Ex-«Tatort»-Kommissar Andreas Hoppe ist tot

Der deutsche Schauspieler Andreas Hoppe, bekannt aus dem Ludwigshafener «Tatort», ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine ehemalige Kollegin Ulrike Folkerts zeigt sich tief erschüttert über den Verlust ihres langjährigen Freundes.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andreas Hoppe, bekannt aus dem Ludwigshafener «Tatort», stirbt mit 66 Jahren

Er spielte 57 Folgen lang Kommissar Kopper neben Ulrike Folkerts

Hoppe war 21 Jahre im «Tatort» aktiv, Todesursache bleibt unbekannt

Saskia Schär Redaktorin People

Traurige Nachrichten aus Deutschland: Der Schauspieler Andreas Hoppe ist im Alter von 66 Jahren verstorben, wie sein Management dem SWR bestätigt. Details zur Todesursache waren zunächst nicht bekannt.

Hoppe war von 1996 bis 2018 im Ludwigshafener «Tatort» an der Seite von Ulrike Folkerts zu sehen. Während Hoppe Kommissar Mario Kopper verkörperte, spielte sie die Rolle der Lena Odenthal. Gemeinsam ermittelten die beiden in 57 Folgen.

Von «Bild» wird seine einstige Kollegin Folkerts mit folgenden Worten zitiert: «Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist. Uns verbinden nicht nur 21 Jahre ‹Tatort› Ludwigshafen, Lena und Kopper, wir kannten uns bereits aus den Jahren 1982 bis 1986, waren wir doch an derselben Schauspielschule, in derselben Schauspielklasse, haben zusammen die ersten Schritte Richtung Bühne gewagt, uns schliesslich beim ‹Tatort› wiedergefunden! Ich kann sagen, ich kannte ihn wirklich gut, und er mich. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten ... Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh. Du warst so ein besonderer Typ! Mein tiefes Mitgefühl für all diejenigen, die zuletzt ganz nah bei Dir waren! Ciao Kopper».

«Du warst voller Energie, voller Motivation und voller Pläne»

Seine Agentur nimmt in einem langen Post Abschied von dem Schauspieler. «Andreas, es fällt unglaublich schwer, diese Zeilen über dich schreiben zu müssen ... Du warst voller Energie, voller Motivation und voller Pläne. Du hattest diese besondere Begeisterungsfähigkeit, diese Neugier und diesen Willen, immer wieder etwas Neues zu entdecken. Nach all den Jahren, nach all den Rollen und nach all den Erfolgen war da immer noch diese Freude auf das, was als Nächstes kommen könnte», heisst es unter anderem in dem Beitrag.