Der bekannte Schauspieler Vincent Pastore, bekannt als «Big Pussy» aus «Die Sopranos», wurde am Samstag tot in seiner Wohnung in der Bronx, New York, aufgefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vincent Pastore, bekannt aus «The Sopranos», tot in Bronx gefunden

Nachbar alarmierte Polizei, nachdem Pastore tagelang nicht erreichbar war

Schauspieler hinterlässt eine Tochter; soll eines natürlichen Todes gestorben sein

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem als Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero in der Kultserie «Die Sopranos».

Pastore wurde am Samstag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadteil Bronx gefunden. Ein Nachbar und Freund schlug Alarm, nachdem er drei Tage lang nichts von Pastore gehört hatte. Daraufhin fand er Pastore tot dessen Wohnung in der Bronx vor.

Das US-Promi-Portal TMZ berichtet, dass Pastore eines natürlichen Todes gestorben ist. Er hinterlässt eine Tochter.

Bunter Werdegang

Geboren am 14. Juli 1946 in der Bronx, wuchs Pastore im nahegelegenen New Rochelle als Sohn italienisch-amerikanischer Eltern auf. Bevor er Schauspieler wurde, arbeitete er als Taxifahrer und betrieb einen Nachtclub in New Rochelle. Erst Ende 30, Anfang 40 stieg er ins Schauspielgeschäft ein – ermutigt von den Brüdern Kevin und Matt Dillon, die er in seinem Club kennenlernte und die ihn zum Schauspielern ermunterten.

Seine ersten grösseren Rollen hatte Pastore in klassischen Mafia-Filmen. 1990 spielte er in Martin Scorseses «GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia», 1993 folgte Brian De Palmas «Carlito’s Way». 1996 war er im HBO-Film «Gotti» als Angelo «Quack Quack» Ruggiero zu sehen – gemeinsam mit späteren «Sopranos»-Kollegen wie Tony Sirico und Frank Vincent.

Dutzende Rollen

Seine wohl bekannteste Rolle erhielt Pastore 1999: Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero in der HBO-Serie «Die Sopranos». In den ersten beiden Staffeln spielte er Tony Sopranos engen Freund, einen schwergewichtigen Mafioso, der zum FBI-Informanten wird und schliesslich von Tony getötet wird.

Die Serie machte Pastore weltweit bekannt. Bis zu seinem Tod trat er gemeinsam mit seinen «Sopranos»-Kollegen bei Live-Events wie «In Conversations with The Sopranos» auf.

Neben seinen Mafia-Klassikern war Pastore in mehr als 70 Film- und TV-Produktionen zu sehen.