1/10 Richard Lugner ist in der Nacht auf Montag im Alter von 91 Jahren verstorben.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am 1. Juni haben sich Richard Lugner (†91) und sein «Bienchen» vor dem Standesamt in Wien das Ja-Wort gegeben. Geplant war eine kirchliche Trauung im Oktober mit anschliessenden Flitterwochen auf der griechischen Insel Kreta. «Es wird meine letzte Ehe», sagte der österreichische Bauunternehmer damals – und damit sollte er Recht behalten. Nur zwei Monate, nachdem sich die beiden die ewige Liebe versprochen hatten, schloss der Baulöwe in der Nacht auf Montag für immer die Augen. Jetzt muss Simone Reiländer (42) von ihrem geliebten Ehemann Abschied nehmen.

Auf Instagram richtet die Witwe rührende Zeile an ihren Mann: «Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe», schreibt sie zu einem Porträt von Lugner.

«Mausi» und «Spatzi» trauern um ihren Ex-Mann

Vor seiner Ehe mit «Bienchen» war Richard Lugner bereits fünfmal verheiratet. Seine erste Frau war Christine Gmeiner (85), mit ihr war er von 1961 bis 1978 verheiratet. Von Ehefrau Nummer zwei, Cornelia Laufersweiler, wurde er nach vier Jahren 1983 geschieden. Mit Susanne Dietrich (1956–1990) war er von 1984 bis 1989 verheiratet, Christina Lugner (58) war von 1990 bis 2007 die angetraute Frau an seiner Seite. «Richard war mein grosses Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken», sagte seine vierte Ehefrau «Mausi» der österreichischen «Kronen Zeitung». Erst am Sonntag habe sie noch mit dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter Jacqueline (30) telefoniert. Sie habe «so viel von ihm gelernt, er hat so auf mich gebaut und Vertrauen in mich gesetzt».

Auch Ehefrau Nummer fünf, Cathy Schmitz (34), die er stets «Spatzi» nannte, äusserte ihre Trauer: «Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre. Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein», schrieb Schmitz auf Instagram. «Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast.» Schmitz war von 2014 bis 2016 mit dem Baulöwen verheiratet.