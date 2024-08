Richard «Mörtel» Lugner ist am Montag im Alter von 91 Jahren verstorben. Erst im Juni stand der österreichische High-Society-Star noch am Traualtar. Das waren die Ehefrauen des gefeierten Baulöwen.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Montag, 12. August, erreicht die Welt die traurige Nachricht, dass Österreichs beliebtester High-Society-Star verstorben ist: Richard «Mörtel» Lugner (†91). Wie lokale Medien berichten, ist der Bauunternehmer in seiner Villa im noblen Wiener Stadtbezirk Döblin verstorben. Erst vor zwei Monaten trat Richard Lugner mit Simone Reiländer, seinem «Bienchen», wie er sie stets liebevoll nannte, vor den Traualtar. Während der 1. Juni für sie ihre erste Ehe markierte, war es bei Lugner bereits die Sechste. Das waren die Ehefrauen an der Seite des grossen Baulöwen.

Christine Gmeiner (1961 bis 1978)

Sein erstes Ja-Wort gab Richard Lugner im Jahr 1961 seiner sechs Jahre jüngeren Jugendliebe Christine Gmeiner (85). Die beiden wohnten damals im gleichen Haus, Gmeiner war Lugner bereits als 13-jähriges Mädchen aufgefallen. Eines Tages holte er sie mit seinem ersten Auto von der Schule ab – es funkt zwischen den beiden. «Sie war die erste Frau in meinem Leben, wir haben uns beide gemeinsam entjungfert», erzählt Lugner der deutschen «Bild»-Zeitung. Christine Gmeiner war es, die Lugner dazu überredete, eine eigene Baufirma zu gründen – ein Schritt, der ihm zu seiner erfolgreichen Karriere verhalf. Aus ihren 17 Jahren Beziehung entsprangen zwei Söhne, Alexander (61) und Andreas (58). 1978 gingen die beiden schliesslich getrennte Wege. Wieso es zur Trennung kam? «Da sind ein paar Dinge schiefgelaufen, ich musste ja auch noch was Neues kennenlernen.»

Christine Gmeiner war Richard Lugners erste grosse Liebe.

Cornelia Laufersweiler (1979 bis 1983)

Nur ein Jahr nach seiner gescheiterten Ehe entschied sich Lugner erneut zur ewigen Liebe – dieses Mal mit Cornelia Laufersweiler. Ihre Ehe hielt allerdings nur vier Jahre: Der damalige Chef der OPEC, für die Lugner ein Gebäude baute, habe sie ihm ausgespannt. «Er hat ihr jeden Tag einen riesigen Blumenstrauss ins Büro geschickt. Wenn wir im Urlaub waren, ist er nachgekommen. Irgendwann hat er mich dann gefragt, ob er sich meine Frau für eine Weltreise borgen könne, sie sei so gut in Geografie.» Dann habe Lugner geantwortet: «Selbstverständlich. Aber vorher muss sie sich scheiden lassen.» Und das hat sie auch getan.

Susanne Dietrich (1984 bis 1989)

Richard Lugners Ehe mit Susanne Dietrich (1956 – 1990) war glücklich: «Mit ihr hat es eigentlich gut funktioniert und es war eigentlich alles in Ordnung in unserer Ehe», erzählte Lugner noch vor wenigen Monaten der Bild-Zeitung. Allerdings nahm ihre Liebe ein tragisches Ende: Nach einer Nasen-Operation ist Dietrich am 22. Juni 1989 ins Koma gefallen und am 22. Dezember 1990 im jungen Alter von 34 Jahren verstorben.

Christina «Mausi» Lugner (1991 bis 2007)

Mit seiner vierten Ehe, Christina «Mausi» Lugner (58), war der Baulöwe 16 Jahre lang verheiratet. Im Dezember 1993 wurde ihr Eheglück mit Tochter Jacqueline (30) bereichert. Über ihre Ehe sagte Lugner im April: «Es war eine intakte Ehe, aber es ist halt dann auch schiefgelaufen.» Schliesslich wurde die Ehe nach vorangegangenen gegenseitigen Untreuebeschuldigungen 2007 geschieden. Zuletzt war «Mausi» wütend, weil Lugner seinen Hochzeitstermin im Juni nur wenige Tage vor der Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter feiern würde – und ihr damit die Show stehlen könnte.

Mit seiner «Mausi» war Richard Lugner 16 Jahre verheiratet.

Cathy «Spatzi» Schmitz (2014 bis 2016)

Zwei Jahre waren Richard Lugner und Cathy «Spatzi» Schmitz (34) zusammen. Der Altersunterschied zwischen den beiden beträgt ganze 57 Jahre. Woran die Ehe schliesslich zerbrach, verrieten die beiden nicht. Nur: «Sie war mein grösster Flop!», so Lugner in einem Interview. Und auch seine Ex-Frau lässt kein gutes Haar am Baulöwen.

Seine Ehe mit «Spatzi» hielt nur zwei Jahre.

Simone «Bienchen» Reiländer (2024)

Zum letzten Mal, nur wenige Wochen vor seinem Tod, zelebrierte Lugner die ewige Liebe mit Simone «Bienchen» Reiländer (42). Die beiden waren vor knapp drei Jahren schon einmal zusammen, im Oktober 2021 machte er ihr einen Antrag. Doch das Paar trennte sich nur drei Monate später und die Verlobung wurde aufgelöst. Zu ihrem zweiten Versuch sagte Lugner: «Wir haben in letzter Zeit viel miteinander unternommen und gemerkt, dass wir doch zusammengehören.» Am 1. Juni gab sich das Paar das Ja-Wort, die kirchliche Trauung hätte am 11. Oktober 2024 im Wiener Stephandom stattfinden sollen – zeitgleich mit Lugners 92. Geburtstag.

Mit «Bienchen» feierte Lugner erst vor wenigen Wochen seine letzte Hochzeit.