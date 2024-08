Nächtliches Drama in Villa Arzt schildert die letzten Stunden von Richard Lugner (†91)

Richard Lugners Tochter Jacqueline rief Artur Worseg am frühen Montagmorgen an, doch als der Arzt in der Villa eintraf, war «Mörtel» bereits tot. Laut dem Promi-Arzt habe sich sein Tod in den letzten Wochen abgezeichnet.