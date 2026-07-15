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So hat sie es geschafft
Whoopi Goldberg lässt die Kilos purzeln

Seltener Familienauftritt in New York: Whoopi Goldberg präsentiert sich sichtbar erschlankt auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit Tochter Alexandrea besuchte die Oscarpreisträgerin die Premiere der Neuauflage ihrer legendären «Whoopi Monologues».
Publiziert: 14:53 Uhr
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Aktualisiert: 15:45 Uhr
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Whoopi Goldberg mit ihrer Tochter Alexandrea.
Foto: imago images/Cover-Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Whoopi Goldberg (70) zeigte bei Theater-Premiere in New York Gewichtsverlust
  • Goldberg verlor Gewicht nach Rückenverletzung und Medikamenteneinnahme mit Mounjaro
  • Mit 34 Grossmutter, seit 58 Urgrossmutter von Tochter Alexandreas Kindern
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Saskia Schär und SpotOn

Schauspielerin und Moderatorin Whoopi Goldberg (70) hat sich bei der Eröffnung von «The Whoopi Monologues» in New York gemeinsam mit ihrer Tochter Alexandrea Martin (52) auf dem roten Teppich gezeigt. Dabei fiel auf: Goldberg hat deutlich abgenommen.

Für die Veranstaltung im Mitzi E. Newhouse Theater im Lincoln Center entschied sich die Oscarpreisträgerin für ein beiges Kleid über einem schwarzen Oberteil, kombiniert mit schlichtem Schmuck. Tochter Alexandrea trug einen schwarzen Blazer mit weissen Streifen an den Ärmeln sowie ein weisses Top.

Die ursprünglichen «Whoopi Monologues» feierten bereits 1984 Premiere. Für 2026 wurde das Ein-Frau-Stück neu inszeniert und mit Schauspielerinnen wie Dominique Fishback, Kecia Lewis, Danielle Pinnock und Kerry Washington auf die Bühne gebracht.

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Whoopi sprach offen über ihre Gewichtsabnahme

Whoopi Goldberg hat in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich über ihre Gewichtsabnahme gesprochen. Wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtete, erklärte sie im Oktober 2025, nach einer Rückenverletzung und Ischias-Beschwerden mit dem Medikament Mounjaro behandelt worden zu sein.

Zuvor hatte die Schauspielerin bereits in der Talkshow «The Kelly Clarkson Show» verraten, zeitweise rund 136 Kilogramm gewogen zu haben. Die Gewichtszunahme führte sie auf eine Steroidtherapie zurück, die sie während der Dreharbeiten zum Historiendrama «Till» aufgrund ihrer Verletzung erhalten hatte. Eine genaue Zahl gab sie zwar nie bekannt, erklärte aber das Gewicht von «beinahe zwei Personen» verloren zu haben. 

Der Entscheid für die Gewichtsabnahme und die Spritze sei gefallen, als ihr jemand vorgeworfen habe, im Film «Till» einen sogenannten Fat-Suit getragen zu haben. «Ich war empört», so Goldberg in «The Kelly Clarkson Show». «Ich dachte mir: ‹Das ist kein Fettanzug›. Das bin ich! Und dann habe ich es gesehen.»

Dass ihre spätere Gewichtsabnahme vielen zunächst kaum aufgefallen sei, erklärte sie ebenfalls mit einem Augenzwinkern: Da sie meist weit geschnittene Kleidung trage, seien Veränderungen ihrer Figur oft nicht sofort sichtbar gewesen.

Grossmutter mit 34 Jahren

Alexandrea Martin ist Whoopi Goldbergs einziges Kind und stammt aus ihrer ersten Ehe mit Alvin Martin. Wie ihre Mutter arbeitet sie ebenfalls in der Filmbranche als Schauspielerin und Produzentin. Gemeinsam standen die beiden unter anderem für «Sister Act 2» vor der Kamera. Bereits 1985 wirkte Alexandrea im Film «Die Farbe Lila» mit, in dem ihre Mutter eine der Hauptrollen spielte. Die damals Zwölfjährige war dort in einer kleinen Statistenrolle zu sehen.

Auch privat gelten Mutter und Tochter als eng verbunden. Bereits 2016 bezeichnete Goldberg Alexandrea in der Sendung «The View» als ihre beste Freundin und lobte sie als einen der loyalsten und vertrauenswürdigsten Menschen in ihrem Leben.

Goldberg ist nicht nur Mutter einer Tochter, sondern inzwischen auch dreifache Grossmutter und sogar Urgrossmutter. Bereits mit 18 Jahren bekam sie ihre Tochter Alexandrea, mit 34 wurde sie Grossmutter und mit 58 schliesslich Urgrossmutter.

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