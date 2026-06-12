Oliver Welke teilt erneut gegen die Carpendales aus

Ende April sorgte Oliver Welke mit einem Witz über Howard Carpendale für Empörung beim Schlagersänger und seinem Sohn. Ein Streit entbrannte. Jetzt legt Welke im Podcast «Apokalypse & Filterkaffee» nach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Welke (60) provoziert erneut Howard Carpendale (80) mit Podcast-Seitenhieben

Streit begann nach einem Witz in der «Heute-Show» im April

Carpendale forderte Entschuldigung, unterstützt von Sohn Wayne und Schlagerstars

Sophie Ofer Redaktorin People

In einer Ende April ausgestrahlten Folge seiner «Heute-Show» auf ZDF machte sich Satiriker Oliver Welke (60) über die Fans von Howard Carpendale (80) lustig. Das wollte der Schlagersänger nicht auf sich sitzenlassen. Empört über den Witz, forderte er eine Entschuldigung von Welke. Und auch sein Sohn Wayne (49) meldete sich in den sozialen Medien zu Wort.

Später erklärte Welke zwar seinen Witz, zeigte jedoch nur mässig Reue. Jetzt geht der Zoff zwischen den Carpendales und Oliver Welke in die nächste Runde. Mit einem Seitenhieb gegen das Vater-Sohn-Duo entfacht Welke den Streit erneut.

«Wir sind sowas von fein»

Der Streit schien wieder gelegt zu haben – bis jetzt. Im Podcast «Apokalypse & Filterkaffe» mit Micky Beisenherz (48) teilt Welke erneut einen Seitenhieb aus. «Wie steht es zwischen dir und Howard Carpendale? Seid ihr fein miteinander?», fragt Beisenherz zum Einstieg. «Wir sind sowas von fein», antwortet Welke. Der Eklat zwischen ihm und den Carpendales sei schliesslich «schon Wochen her». Welke scherzte: «In der Zeit hätte ich mit drei bis fünf anderen Schlager-Granden Beef anfangen können. Aber ich habe dann doch meine Lektion gelernt.»

Nach Welkes «Heute-Show»-Witz über Howard Carpendale reagierte Sohn Wayne in einem Instagram-Video: «Deswegen lieb ich meinen Dad. Für das, was er ist. Nicht für das, was er sein will. Schäm dich, Oliver.» Vater Howard fand das Verhalten von Welke «asimässig» und forderte ihn auf, einmal eines seiner Konzerte zu besuchen, damit er ihm «Empathie» beibringen könne. Auch andere Stars aus der Schlagerszene stärkten Carpendale den Rücken.

Im Podcast fügt Welke hinzu: «Ich habe gemerkt, du kannst dich mit deutschen Salafisten, mit Rechtsextremen anlegen, mit der FDP. Nichts, nichts, kriegt annähernd das Echo wie ein unbedachter Uralt-Witz über Howard Carpendale.»

«Der Moment, wo in mir was zerbrochen ist»

Zur Erinnerung: In seiner «Heute-Show» wollte Welke (60) beweisen, dass er witziger als ein KI-Roboter ist, der Bewohnerinnen und Bewohnern eines Pflegeheims einen Witz erzählt: «So ein Pflegeroboter, der muss doch altersgerechte Witze erzählen! So was wie: Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert.» Es war dieser Spruch, der Carpendale sauer aufstiess.

«Sag mal, spinnst du?», griff ihn Carpendales Sohn in seinem Video damals an. «Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können.» Im Gespräch mit Beisenherz erinnert sich Welke an dessen vorwurfsvolle Worte.

«Das war der Moment, wo in mir was zerbrochen ist», sagt er mit einem gewissen Sarkasmus in der Stimme. «Ich dachte, wenn der dritte ‹Landarzt› schon sagt, ich bin zu weit gegangen, muss es stimmen.» (Wayne Carpendale verkörperte einst die Hauptrolle in der ZDF-Serie «Der Landarzt».) Ob es eine weitere Reaktion auf Welkes neueste Spitze geben wird, bleibt abzuwarten.