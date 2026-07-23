Mit einem geteilten Tiktok-Video löst Latin-Megastar Rosalía einen Shitstorm in den sozialen Medien aus. Fans fühlen sich von dem Post dermassen beleidigt, dass sie eine Boykott-Kampagne gegen die Sängerin starten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rosalía sorgt mit geteiltem Video auf Tiktok in Argentinien für Empörung

Fans rufen nach Spott-Video und spanischer Flagge zu Konzertboykott auf

Vier geplante Konzerte in Buenos Aires betroffen, Tausende Boykott-Aufrufe online

Sophie Ofer Redaktorin People

Die spanische Latin-Popsängerin Rosalía (33) wird weltweit gefeiert und von Kritikern regelmässig in den höchsten Tönen gelobt. Negativschlagzeilen kennt man von ihr eigentlich nicht. Doch jetzt hat sie in Argentinien für eine Welle der Empörung gesorgt.

Auslöser war ein Video der ehemaligen US-Pornodarstellerin Mia Khalifa (33), das Rosalía in den sozialen Medien teilte. Das Video sorgte für so viel Ärger bei den argentinischen Fans, dass einige von ihnen nun sogar zum Boykott von Rosalías geplanten Konzerten in Buenos Aires aufrufen.

Argentinische Fans sind empört

Auf Khalifas Video, das Rosalía anschliessend auf Tiktok teilte, singt sie Rosalías Song «La Perla». Dabei macht sie sich offenbar über die argentinische Fussballnationalmannschaft lustig, die letzten Sonntag das WM-Final gegen Spanien verlor.

Khalifa schrieb zu dem Video: «Wie das Leben jetzt klingt, da die Perlen besiegt wurden.» Jemanden als «Perle» zu bezeichnen, wird im Spanischen auch abwertend als Bezeichnung für einen Schurken oder Betrüger verwendet. Viele argentinische Fans empfanden das Video darum als Spott über die WM-Niederlage und ihr Land.

Boykott-Kampagne gegen die Sängerin

Rosalía machte wohl alles nur noch schlimmer dadurch, dass sie in einem ähnlichen Zeitraum ein Video postete, in dem sie in eine spanische Flagge eingehüllt zu sehen ist. Den argentinischen Fans reichte es: Auf Social Media riefen sie zum Boykott ihrer vier geplanten Konzerte in der argentinischen Hauptstadt auf. Nach dem verpassten WM-Sieg liegen die Nerven in Argentinien wohl noch blank.

Viele argentinische Fans gaben zudem an, ihre Tickets zu Rosalías «Lux»-Welttournee zurückgeben zu wollen. Boykott-Kommentare auf Instagram und Co. bekommen Tausende Likes. User verkünden, man solle sich bloss nicht mit Argentinien anlegen.

Die Sängerin sah sich gezwungen, mit einer öffentlichen Entschuldigung zu reagieren. In einer Instagram-Story erklärte sie, sie habe das Video nur geteilt, weil ihr Lied «La Perla» darin gespielt wurde. Sie hätte sich nicht weiter mit dem Inhalt des Videos befasst. «Mein Fehler. Es tut mir leid», schrieb sie. «Ich empfinde nichts als Liebe für Argentinien.»