An ihr kommt man spätestens jetzt nicht mehr vorbei: Rosalía. Der spanische Superstar reitet schon länger auf einer riesigen Erfolgswelle. Mit ihrem Album «Lux» katapultierte sie sich nun in neue Sphären. Blick fasst zusammen, was du über die Sängerin wissen musst.

Sie ist vielleicht das Grösste, was der europäische Pop derzeit zu bieten hat: Rosalía (33). Die spanische Künstlerin legt aktuell eine Erfolgskurve hin, von der andere nur träumen können. Mit ihrem neuen Album «Lux», das Anfang November erschien, geht sie jetzt sogar auf grosse Welttournee – und macht dafür auch einmal in der Schweiz halt.

Rosalía gilt als Künstlerin des Umbruchs. Musikalisch besticht sie durch ihr mutiges Spiel mit verschiedenen Genres, Stilbrüche und ihren klugen Einsatz von Sprache und Symbolik. Was beim ersten Hinhören noch nach einer eingängigen Mischung aus Pop und R&B klingt, entpuppt sich bald als künstlerisches Gesamtkonzept. Als sie «Lux» ankündigte, beschrieb Rosalía ihr Album als «emotionalen Bogen weiblicher Mystik, Transformation und Transzendenz». Grosse Worte, um ein Popalbum zu beschreiben. Doch Rosalía sollte recht behalten – von der Kritik wird die junge Spanierin dafür global gefeiert.

«Eine wahre Visionärin»

«The Guardian» spricht bei Rosalía von einem «spektakulären Feuerwerk» aus Talent. «Rolling Stone» nannte ihr neues Album ein «zeitloses Kunstwerk, das keine andere Popkünstlerin hätte erschaffen können.» Wenn überhaupt, wird Rosalía nur mit den ganz Grossen verglichen: «The Atlantic» nannte sie einmal die «spanische Beyoncé» oder die «iberische Björk». Sogar Madonna (67) höchstpersönlich meldete sich schon zu Wort und nannte die katalanische Sängerin eine «wahre Visionärin».

Es scheint, als käme man in der Musikwelt nicht mehr an Rosalía vorbei. Grund, sich einmal genauer anzuschauen, was hinter ihrem überragenden Erfolg steckt.

Komplexität statt Einheitsbrei

Rosalía hält sich nicht an Genre-Regeln. Sie lässt sich nirgendwo ganz einordnen und schafft sich eine eigene, komplexe Soundpalette: Ihr «Avant Pop», wie er von vielen ehrfürchtig genannt wird, ist etwa von Oper und Latin Music inspiriert. Auf «Lux» unterlegt sie ihren Pop mit klassischer Orchestermusik. Ausserdem singt sie in nicht weniger als 14 verschiedenen Sprachen, darunter Katalanisch, Latein, Ukrainisch, Japanisch, Arabisch, Mandarin, Hebräisch und Französisch. Gegenüber der «New York Times» erklärte Rosalía, dass sie ihre Musik als Gegenprogramm zur dopamingetriebenen Internetkultur versteht. Sie wolle ihrem Publikum durchaus etwas Komplexität zumuten. Damit scheint sie – vielleicht überraschenderweise – einen Nerv in der jüngeren Generation zu treffen.

Sie ist klassisch ausgebildet

Rosalía versteht etwas von ihrem Handwerk. Sie ist eine klassisch ausgebildete Flamenco-Sängerin. Ihre Liebe zur Musik und zum Gesang entdeckte sie schon als Kind. An einer katalanischen Musikhochschule schloss sie später ihren Master in Flamenco-Interpretation ab. 2012 wurde die in Barcelona geborene Sängerin Teil einer professionellen Flamenco-Gruppe. Zu ihren grössten Inspirationen gehört die Musik von Camarón de la Isla (†1992). Bis heute sind diese Einflüsse in ihrer Musik hörbar und verleihen ihr künstlerische Tiefe.

Keine Angst vor Tiefgang

In Rosalías Musik geht es um Schuhe von «Jimmy Choo» und um Gott. Es geht um die Beziehungsprobleme einer 33-Jährigen und um Figuren aus der nordischen Mythologie. Die Sängerin schafft es, in ihren Texten in ungewöhnliche Tiefen vorzudringen, und webt gekonnt Spiritualität und Mythologie in eingängige Pop-Texte ein. Damit kreiert sie ein Werk, das jenseits von popkulturellen Trends existiert – und sowohl bei ihren Fans als auch bei Kritikern unglaublich gut ankommt.

Sie arbeitet mit grossen Namen zusammen

Rosalía hat es geschafft, einige gemeinsame Musikprojekte mit hochrangigen Künstlern an Land zu ziehen. Sie wirkte bereits an Songs von Grössen wie Billie Eilish (23), Bad Bunny (31) und Travis Scott (34) mit. So konnte die spanische Künstlerin international noch weiter an Bekanntheit gewinnen und sich in der internationalen Musikszene einen Namen machen. Es entsteht der Eindruck, dass Rosalía womöglich gerade erst am Anfang einer Weltkarriere steht.



