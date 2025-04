Paparazzi-Bilder von Rosalía und Emilio Sakraya lassen die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Wer ist der Mann an der Seite der spanischen Sängerin? Blick stellt ihn vor.

1/7 Die Sängerin Rosalía ist laut einem Insider wieder in festen Händen. Foto: WireImage for Vanity Fair

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Das heisseste Gerücht der letzten Tage hat sich bewahrheitet: Rosalía (32) und Emilio Sakraya (28) sind ein Paar. Das bestätigt eine dem deutschen Schauspieler und Sänger nahestehende Quelle der dpa. Kürzlich sind Paparazzi-Fotos aufgetaucht, die die Turtbeltauben beim Verlassen eines Restaurants in den Beverly Hills zeigen. Die katalanische Sängerin liegt dem deutschen Schauspieler in den Armen, die Funken zwischen den beiden, waren – zumindest für Fans – bereits auf den Bildern sichtbar gewesen.

Wie spanische Medien berichten, ist ihr Star nach dem Verlobungsfiasko mit Rauw Alejandro (32) und dem kurzen Flirt mit Hollywoodstar Jeremy Allen White (34) endlich wieder in festen Händen. Mit 27 Millionen Followern scheint die Fallhöhe zu ihrem Partner, der knapp 720'000 Follower auf Instagram zählt, allerdings gross zu sein. Doch was viele nicht wissen: Emilio Sakraya ist kein Unbekannter.

Wer ist Emilio Sakraya?

1996 wurde Emilio Sakraya Moutaoukkil, wie er bürgerlich heisst, als Sohn eines deutschen Vaters und einer marokkanischen Mutter geboren. Bereits im Alter von neun Jahren steht er für einen Werbespot vor der Kamera und stellt die Weichen für eine steile Kinokarriere. 2010 landet er seine erste grosse Rolle: Sakraya verkörpert im Bushido-Biopic «Zeiten ändern dich» die Rolle des jungen Anis Ferchichi.

Später flimmert er in zahlreiche TV-Produktionen über die Bildschirme und schafft mit den «Bibi & Tina»-Kinofilmen schliesslich seinen Durchbruch. In der Rolle des Tarik Schmüll lässt Emilio Sakraya Teenie-Herzen höher schlagen und macht Regisseure auf sein Können aufmerksam. Es folgen weitere Filme, dieses Mal in der Hauptrolle, wie «Rheingold» (2022) und sein jüngster Erfolg «60 Minuten» (2024).

Neben der Schauspielerei ist Sakraya unter dem Künstlernamen «Emilio» auch als erfolgreicher Musiker tätig. Auf Spotify zählt Emilio über eine halbe Million monatliche Hörer und gibt regelmässig Konzerte. Zu seinen beliebtesten Songs gehören «Ausmacht», «Strawberry Eyes» und «Roter Sand». Im letzten Jahr gewann der aufstrebende Musiker Sympathiepunkte mit seinem Auftritt bei «Sing meinen Song» in Deutschland. Ob Emilio und Rosalía bald auch musikalisch gemeinsame Sachen machen, ist offen – die Fans dürfte es freuen.

Hat Emilio Sakraya schon früher etwas angedeutet?

Wo Beziehungsgerüchte sind, sind auch aufmerksame Social-Media-Detektive. Am 7. März hat der Schauspieler ein rätselhaftes TikTok gepostet. Im Clip checkt er zunächst sein Handy, dann sieht man Sakraya im Fitnessstudio pumpen. Pikant: Der Clip ist mit dem Song «La Fama» von Rosalía und The Weekend (35) unterlegt. Waren die beiden schon damals liiert?

Zuvor führte Emilio Sakraya jahrelang mit der Moderatorin Jenny Augusta (31) eine Beziehung. Laut «Bild»-Informationen gehen die beiden seit einigen Monaten getrennte Wege. Im Mai 2024 hat Sakraya öffentlich gemacht, dass er aus einer früheren Beziehung einen 8-jährigen Sohn hat.