Seit mehr als sechs Jahren sind Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52) geschieden. Trotzdem pflegt das einstige Paar eine innige Beziehung, auch zum Wohl ihrer gemeinsamen Kinder Violet (19), Fin (16) und Samuel (13).

Über ihre Freundschaft wird allerdings immer wieder spekuliert. Ist es wirklich nur harmonische Co-Elternschaft oder ist da mehr? Am Montag veröffentlichte «Daily Mail» ein exklusives Video der beiden und brachte damit die Gerüchteküche erneut zum Brodeln.

Affleck zieht Garner in eine innige Umarmung

Der Clip entstand am Sonntag beim Paintball. Der Batman-Darsteller und die Schauspielerin verbrachten den Tag zusammen mit ihren jüngsten Kindern Fin und Samuel.

Das Video zeigt Folgendes: Garner ist gerade dabei, mit ihrer Paintball-Pistole auf etwas zu zielen, als der Batman-Darsteller ihr seinen Arm um die Hüfte legt und sie eng an sich zieht. Die Schauspielerin scheint von der Geste nicht überrumpelt zu sein, sie zieht sich nicht zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass Affleck und Garner mit ihren Aktionen die Gerüchte um ein Liebescomeback anheizen. Blick hat einige dieser Momente zusammengefasst.

Sie half ihm durch Scheidung mit Jennifer Lopez

Afflecks Ehe mit Garner ist nicht die einzige, die in die Brüche ging. Seit Februar sind der Schauspieler und die US-Sängerin Jennifer Lopez (55) offiziell geschieden. Es war ihre zweite Chance auf Liebe – die beiden waren 2004 schon einmal verlobt. Allerdings wurde diese Verlobung aufgelöst.

Nach der Trennung von Lopez war es Garner, die Affleck Halt gab. Das ehemalige Paar verbrachte viel Zeit miteinander, auch mit ihren gemeinsamen Kindern, und Garner unterstützte den Schauspieler tatkräftig. Aber auch schon vor der offiziellen Trennung soll die «30 über Nacht»-Darstellerin als «Eheberaterin» für Affleck und Lopez fungiert haben.

Umarmung im Auto

Am 16. September 2023 veröffentlichte «Page Six» exklusive Fotos von Garner und Affleck. Auf den Fotos war zu sehen, wie die beiden zusammen mit ihrem Kind Fin im Auto des Schauspielers sassen.

Garner befand sich auf der Rückbank, lehnte sich aber nach vorne, um ihren Ex-Mann zu umarmen. Bevor die Schauspielerin dann das Auto verliess, schien Affleck vertraut an ihr anzulehnen.

Affleck hätte gerne eine weitere Chance

Wie eine Quelle gegenüber «Page Six» verriet, wäre der «Gone Girl»-Darsteller offen dafür, der Beziehung mit Garner eine weitere Chance zu geben. «Gleichzeitig weiss Ben, dass dies zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben einfach nicht realistisch ist», fügte sie aber hinzu.

Dieses Gefühl beruhe allerdings nicht auf Gegenseitigkeit, wie eine weitere Quelle dem Nachrichtenmedium bestätigte.

Garner ist seit 2018 in einer Beziehung

Dafür gibt es auch einen guten Grund. Garner ist seit 2018 in einer Beziehung mit dem amerikanischen Unternehmer John Miller (47). Laut Quellen ist die Schauspielerin glücklich mit ihm. Dabei kriselte es in der Beziehung im letzten Jahr. Als Garner ihren Ex-Mann während der Scheidung von Lopez unterstützte, sei Miller «mit den Nerven am Ende» gewesen.

Dabei soll Affleck die neue Beziehung seiner Ex-Frau akzeptieren und respektieren. Das sagte eine Quelle gegenüber «Daily Mail». Den Gerüchten, das Interesse an einer Beziehung sei seinerseits da, nahm sie allerdings nicht den Wind aus den Segeln – im Gegenteil. «Bens Freunde glauben ehrlich daran, dass, sollten sich Jen und John trennen, Ben innerhalb eines Herzschlags wieder mit ihr zusammen wäre. Aber das ist nicht der Fall und Ben respektiert ihre Beziehung mit John.»