Jennifer Lopez' und Ben Afflecks Ehe ging im letzten Spätsommer nach zwei Jahren in die Brüche. Nun will ein Insider, der Lopez nahesteht, den wahren Grund für die Trennung wissen: Ben Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner.

Jlo gibt offenbar Ben Afflecks Ex die Schuld am Liebes-Aus

J.Lo gibt angeblich Jennifer Garner die Schuld für das Liebes-Aus

Ben Affleck und Jennifer Garner waren 13 Jahre lang verheiratet

Nach zwei Jahren Ehe ist Bennifer endgültig vorbei: Im Sommer reichte Jennifer Lopez (55) wegen der für Hollywood typischen «unüberbrückbaren Differenzen» die Scheidung von Ben Affleck (52) ein. Überraschend kam das Liebes-Aus nicht, denn bereits Monate zuvor machten Gerüchte um eine Ehekrise und eine daraus resultierende Paartherapie die Runde.

Jetzt will ein Insider den wahren Grund für das Liebes-Aus wissen: Angeblich gibt die Sängerin Ben Afflecks Ex die Schuld für ihre Trennung. «J.Lo fühlt sich gedemütigt, weil sie das Gefühl hat, man habe sie die ganze Zeit zum Narren gehalten.»

«Jennifer Garner ist der wahre Bösewicht»

Wir erinnern uns: Anfang der Nullerjahre haben Ben Affleck und Jennifer Lopez einen ersten Beziehungsanlauf gewagt und sich verlobt. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht: Das Paar trennte sich 2004. Danach hatten beide Augen für andere: Jennifer Lopez für Marc Anthony (56) und Ben Affleck für Jennifer Garner (52).

Affleck und Garner heirateten und haben drei Kinder, doch nach 13 Jahren gaben auch sie ihr Liebes-Aus bekannt. Seither pflegen sie ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, auch um der drei Kinder willen. «Er kann bei ihr einfach er selbst sein», erklärt die Quelle.

Jennifer Lopez, die sich offenbar an deren guten Verhältnis gestört hat, sehe Garner nun als Sündenbock. «Sie ist wütend auf Ben, aber ihrer Meinung nach ist Jennifer Garner der wahre Bösewicht. Denn ihr gegenüber hatte sie sich immer wie eine gute Freundin verhalten und so getan, als wolle sie helfen. Dabei hat sie in Wirklichkeit nur dazwischen gefunkt», so der Insider, der der Sängerin nahesteht.