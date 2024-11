Jennifer Lopez spricht über die Scheidung von Ben Affleck

Jennifer Lopez spricht in der «Graham Norton Show» indirekt über ihre Scheidung von Ben Affleck und bezeichnet den Sommer vor der endgültigen Trennung als ihre beste Zeit. Die Sängerin verbrachte die Zeit mit ihren Kindern in den Hamptons.

1/7 Solche Fotos sind seit August 2024 Vergangenheit. Foto: imago/MediaPunch

Auf einen Blick Jennifer Lopez sprach über ihre Scheidung in der «Graham Norton Show»

JLo verbrachte den Sommer glücklich mit ihren Zwillingen in den Hamptons

Lopez und Ben Affleck reichten im August die Scheidung ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Nach der Scheidung im August 2024, war es lange still um den Latin-Megastar. Nun hat Jennifer Lopez (55) in der «Graham Norton Show» auf BBC erstmals über die Monate vor ihrer Scheidung von Ben Affleck (52) gesprochen. Die Sängerin und Schauspielerin, die im Juli 2024 in den Hamptons fotografiert wurde, bezeichnet diese Zeit als «das Beste, was ich je getan habe».

Bevor JLo am 20. August die Scheidung von Ben Affleck (52) einreichte, kursierten monatelang Gerüchte über eine Ehekrise. Die seltenen gemeinsamen Auftritte und die Absage ihrer Tournee im Juni 2024 heizten die Spekulationen an. In der Show von Graham Norton betonte Lopez, dass sie die Tour-Absage keineswegs bereut.

Niemand wusste, wie es Jennifer Lopez geht

«Ich bin tief betrübt und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Ihr sollt wissen, dass ich das nicht tun würde, wenn ich es nicht für absolut notwendig hielte», erklärte JLo ihre Entscheidung damals in ihrem «On The JLo»-Newsletter. Den Sommer verbrachte sie in den Hamptons in New York, wo sie oft mit ihren 16-jährigen Zwillingen Max und Emme – aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56) – gesehen wurde. Auch in den sozialen Medien teilte sie Eindrücke ihres idyllischen Sommers.

2024 war nicht ihr Jahr, und über den Gemütszustand von Jennifer Lopez konnte nach der Scheidung und der geplatzten Tour nur gemutmasst werden. Umso erfreulicher ist es, dass sie der Zeit rückblickend viele positive Aspekte abgewinnen kann. «Ich habe mir den Sommer freigenommen, um mit den Kindern zu Hause zu sein, was das Beste ist, was ich je getan habe», sagte die 55-Jährige.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lopez erklärte weiter, dass es nicht ihre Art sei, eine Tour einfach abzusagen, und sie wollte sich erneut bei ihren Fans entschuldigen. Sie erzählte eine Anekdote: Einen Tag vor der Aufzeichnung der Talkshow traf sie einen Fan, der ein Ticket für einen der abgesagten Auftritte hatte. «Als ich mich entschuldigte, sagte er: ‹Sag nicht, dass es dir leid tut, wir lieben dich.› Ich fing sofort an zu weinen.» Kurz darauf stellte sich heraus, dass dieser Fan im Publikum der «Graham Norton Show» sass. Lopez sprang auf, umarmte den Mann und bedankte sich erneut für seine freundlichen Worte.