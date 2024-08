Jennifer Lopez erlebt das wohl schlimmste Jahr ihres Lebens

1/6 Jennifer Lopez lässt sich nach zwei Jahren Ehe von Ben Affleck scheiden.

Bennifer sind Geschichte: Jennifer Lopez (55) lässt sich nach zwei Jahren Ehe von Ben Affleck (52) scheiden. Die Hit-Sängerin hat den Scheidungsantrag am Dienstag beim Gericht in Los Angeles (USA) eingereicht.

Das Ende der vermeintlichen Traumehe der Sängerin markiert dabei nur die Spitze des Eisberges aktueller Rückschläge. Das Jahr 2024 dürfte als eins der schlimmsten Jahre im Leben des Popstars in die Geschichte eingehen.

Hauptgrund ist dabei das Scheitern des grössten Hollywood-Liebescomebacks der letzten Jahre. Die Aufregung bei Fans und Medien war gross, als Lopez und Affleck im Frühling 2022 ihre Verlobung bekannt gaben. Die beiden waren in den frühen Nullerjahren als Bennifer schon einmal ein Traumpaar gewesen. Im Sommer 2022 folgte das lang ersehnte Happy End. Lopez und Affleck gaben sich erst in Las Vegas, dann in einer Traumhochzeit in Georgia das Ja-Wort.

Album und Filme zu Bennifer-Romanze floppten

Ihre neue entflammte Liebe zum Hollywoodstar wollte die Sängerin mit der ganzen Welt teilen. Also widmete sie ihr im Februar 2023 ein neues Album, einen Musicalfilm, ein Dokumentarfilm und eine damit verbundene Tournee. Doch das Album «This Is Me... Now» kam sowohl bei Fans, als auch bei Kritikern nicht so gut an, wie sich die Sängerin dies erhofft hatte. Es war das Erste von Lopez' Studioalben, das es nicht in die Top 20 schaffte. Auch der gleichnamige Musical-Film und der dazugehörige Amazon-Dokumentarfilm «The Greatest Love Story Never Told» konnten an den Kinokassen nicht überzeugen. «Niemand interessiert sich mehr für Bennifer», erklärte Lopez' früherer Publizist, Rob Shuter, den fehlenden Erfolg. «Die Welt hat sich weiterentwickelt.»

Als wären ein floppendes Album und zwei schlecht laufende Filme nicht genug, stand auch Lopez' geplante Arena-Tournee in Nordamerika unter einem schlechten Stern. Aufgrund schlechter Vorverkaufszahlen sagte sie die Tournee Ende Mai ab. «Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein», lautete die offizielle Erklärung.

Kritik für Netflix-Film und Schlappe für Beauty-Linie

Aber auch mit Projekten, die nichts mit Ben Affleck zu tun haben, hatte Lopez dieses Jahr kein Glück: So wurde der 100-Millionen-Netflix-Film «Atlas», in dem sie die Hauptrolle spielt, von Fans und Kritikern verrissen. Gleichzeitig musste auch ihre Kosmetiklinie «JLo Beauty» eine herbe Schlappe einstecken: Beauty-Firma Sephora nimmt die Produkte der Sängerin aufgrund schwacher Verkaufszahlen bis Ende 2024 aus seinen Geschäften.

Doch warum scheint Lopez' Strahlkraft immer mehr nachzulassen? «Jennifer Lopez ist nach wie vor eine grosse Berühmtheit, aber sie hat schon lange keine relevanten Hits mehr gehabt», erklärt Popmusik-Experte Louis Mandelbaum im Gespräch mit «Daily Mail». «Es gibt eine Dissonanz zwischen ihrem Ruhm und dem Wert, den sie als Popstar im Jahr 2024 hat.»

Eine Dissonanz, die auch in der Inszenierung der grossen Liebesgeschichte von Jennifer Lopez und Ben Affleck erkennbar ist. Auf die üppig inszenierte Traumhochzeit 2022, folgt zwei Jahre später die nüchterne Scheidung. Jennifer Lopez dürfte am Ende ihres Unglücksjahrs froh sein, wenn es einfach vorbei ist.