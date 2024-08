Ehering an, Ehering ab, Ehering an

1/12 Ben Affleck und Jennifer Lopez hielten ihre Trennung vier Monate lang geheim.

Saskia Schär Redaktorin People

Bereits im Mai titelten wir bei Blick «Das Ende von Bennifer?». Was für die nächsten drei Monate nur spekuliert wurde, fand diese Woche seine Bestätigung: Jennifer Lopez (55) hat die Scheidung eingereicht und sich laut den Gerichtsdokumenten bereits am 26. April von Ben Affleck (52) getrennt. Vier Monate hielten die beiden die Trennung geheim, doch weshalb?

Trennungen sind schmerzhaft, keine Frage. Doch ist es nicht noch schmerzhafter, ständig auf die vermutete kriselnde Beziehung angesprochen zu werden? Immer und immer wieder Gerüchte und Spekulationen zu lesen, sich ständig zu verteidigen? Die Met-Gala im Mai besuchte Lopez alleine, auch die Promo-Termine für ihren Netflix-Film «Atlas» absolvierte sie ohne Affleck, was die Gerüchteküche noch weiter befeuerte.

Bei einem dieser Termine im Mai wurde sie von einem Reporter auf die Gerüchte angesprochen, woraufhin sie zuerst lächelte, sich dann zu ihm beugte und ein kryptisches «Du weisst es besser» zurückgab. Was wir nun sicher wissen: Damals war sie bereits seit einem Monat von Affleck getrennt.

Am 2. Juni entstanden die letzten gemeinsamen Bilder des mittlerweile einstigen Paares, als sie sich ein Basketball-Spiel von Afflecks Sohn Samuel (12) anschauten. Bereits da wurde über den seltsamen Kuss des Paares diskutiert. Kurze Zeit später verabschiedete sich Lopez in die Jacht-Ferien nach Italien – alleine. Eine Trennungsbestätigung? Fehlanzeige! Und das, obwohl JLo doch die Öffentlichkeit immer wieder sucht.

Doch nebst der Frage, weshalb sich die beiden so viele Monate nicht zu ihrer Trennung bekannten, bleibt noch eine andere offen: Weshalb das Theater mit den Eheringen? Mal zogen sie ihn an, dann wieder nicht. Und das alles im Wissen, dass mit den Trennungsgerüchten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ihren Ringfingern lag. Besonders speziell: Am Tag ihrer offiziellen Trennung wurde JLo sogar mit ihrem dicken Verlobungsklunker fotografiert.