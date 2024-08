Jennifer Lopez reichte am Dienstag in Los Angeles die Scheidung von Affleck ein und gab als Trennungsdatum den 26. April 2024 an. Bilder zeigen, was die Sängerin am Tag ihrer Trennung getan hat.

1/6 Dieser Schnappschuss von Jennifer Lopez wurde am 26. April aufgenommen.

Jennifer Lopez hat am 20. August die Scheidung von Ben Affleck eingereicht und als Trennungsdatum den 26. April 2024 angegeben. An diesem Tag wurde die 55-jährige Sängerin in ihrer Heimatstadt New York City gesichtet, als sie das luxuriöse Wohnhaus The Whitman verliess, in dem sie ein Penthouse besitzt.

Lopez wirkte angespannt, als sie aus dem Gebäude trat. Sie trug einen beigen Pullover, weite Jeans, braune Schuhe mit Plateau-Absatz und eine Hermès Birkin-Bag. Ihre Haare hatte sie streng zurückgekämmt. Trotz der an diesem Tag erfolgten Trennung, trug sie noch immer den grünen, 8.5 Karat Diamant-Verlobungsring von Affleck. Ihre eiserne Miene deutete vermutlich auf ihre privaten Probleme hin, die mit der Scheidungseinreichung am Dienstag und den monatelangen Spekulationen im Vorfeld verbunden war.

Keine Unterhaltszahlungen

Die Sängerin und Schauspielerin reichte die Scheidungsunterlagen ohne Anwalt beim Los Angeles County Superior Court ein. In den Gerichtsdokumenten erklärte Lopez, dass sie auf Ehegattenunterhalt verzichtet und beantragte, dass das Gericht auch Affleck keinen Unterhalt gewährt. Insider behaupten, dass das Paar vor der Hochzeit im Juli 2022 keinen Ehevertrag unterzeichnet hatte. Stimmt dies, so würde das seit damals angehäufte Vermögen der beiden geteilt.

Lopez und Affleck versuchten seit Monaten, eine Einigung zu erzielen, wobei die Verhandlungen zeitweise «zunehmend verbittert» geführt wurden, berichtet «Daily Mail». Die beiden kommunizierten laut der Zeitung nicht direkt miteinander.

Kalkuliertes Scheidungsdatum

Das Datum der Einreichung der Scheidungsdokumente, der 20. August, dürfte kein Zufall sein: Auf den Tag genau vor zwei Jahren feierte das Paar ihre luxuriöse Hochzeit auf Afflecks Anwesen bei Savannah, Georgia. Dies, nachdem sie sich bereits im Monat zuvor am 16. Juli in Las Vegas das Jawort gegeben hatten. Welche Botschaft Lopez damit wohl senden will?

Lopez und Affleck hatten 2021 für Schlagzeilen gesorgt, als sie ihre Romanze wieder aufleben liessen, fast 17 Jahre nachdem sie ihre ursprüngliche Verlobung aufgelöst hatten. «Am Ende war es die bestmögliche Hochzeit, die wir uns vorstellen konnten», sagte Lopez in ihrem Newsletter «On the JLo» im Juli 2022.

