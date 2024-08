Ben Affleck zeigt sich im Midlife-Crisis-Look

1/8 Ben Affleck hat sich einen neuen Stil zugelegt, den die US-amerikanischen und britischen Medien bereits als «Midlife-Crisis-Look» bezeichnen.

Patricia Broder Redaktorin People

Nach einer Trennung erfindet man sich gerne neu: So offenbar auch Hollywoodstar Ben Affleck (51). Der Filmstar und seine Ehefrau und Popstar Jennifer Lopez (55) sollen sich Berichten nach getrennt haben.

Lopez sagte Anfang Juni ihre geplante «This Is Me… Live»-Sommertour ab, um Zeit mit «ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden» zu verbringen und hat seither Ferien in Europa und die Feierlichkeiten zu ihrem 55. Geburtstag ohne Affleck verbracht. Dieser scheint seine neue Lebensphase derweil mit einem neuen Look zu feiern, den die US-amerikanischen und britischen Medien bereits als «Midlife-Crisis-Look» bezeichnen.

Irokesenschnitt und Rocker-Kluft

Neu trägt der Schauspieler und Regisseur seine Haare in der Form eines Irokesenschnitts, die Seiten seines Kopfes sind fast vollständig abrasiert, nur ein winziger Streifen Deckhaar ist übrig. Seinen jugendlichen Punk-Stil rundet Affleck mit einer dunklen Skinny Jeans, einer Pilotenbrille, einer schwarzen Lederjacke und einem T-Shirt der Rockband Red Hot Chili Peppers ab. Die neuen Fotos zeigen den Filmstar, wie er in seinem neuen Stil eine Strasse in Los Angeles überquert, seinen Helm anlegt und auf sein Motorrad steigt und schliesslich davonbraust.

Die anhaltenden Gerüchte um ein Ehe-Aus zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez verdichten sich. Das einstige Traumpaar wurde seit zwei Monaten nicht miteinander gesehen. Die Scheidungsdokumente des Paares sollen gemäss diversen Berichten bereits abgeschlossen, aber noch nicht eingereicht sein, nachdem ein letzter Versöhnungsversuch in den letzten Wochen gescheitert sei. «Sie warten auf den richtigen Moment ab, um sie einzureichen», berichtet ein Insider bei «Daily Mail». «Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie darlegen, wie sehr sie einander lieben und wie sie dafür gekämpft haben, dass es klappt, es aber nicht geschafft haben.»

Affleck kaufte eigene Villa an Lopez' Geburtstag

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Ben Affleck für 20,5 Millionen Dollar eine neue Luxusvilla in Los Angeles gekauft haben soll, in der er künftig ohne seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez leben will. Das 575 Quadratmeter grosse Anwesen verfügt über fünf Schlafzimmer und sechs Bäder, einen grossen Garten samt Pool und Pool-Haus und befindet sich im bei Stars beliebten Nobelviertel Pacific Palisades. Affleck soll den Kaufvertrag am Tag von Lopez' 55. Geburtstag, am 24. Juli, abgeschlossen haben, hiess es zuletzt in einem Bericht des «People»-Magazins. Der zweifache Oscarpreisträger soll dafür einen Kredit von 10 Millionen Dollar aufgenommen haben.

Dass Affleck und Lopez ihre gemeinsame Villa in Beverly Hills verkaufen, ist bereits seit Mitte Juli bekannt. Das Anwesen ist beim Immobilienportal Zillow offiziell als zum Verkauf stehend gelistet.

