1/10 Hollywoodstar Jennifer Garner lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das beweist sie auch in einer höchst unangenehmen Situation.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Steigen wir in einen Lift, gehen wir davon aus, dass dieser innert weniger Sekunden anhält und wir aussteigen können. Was auch meistens der Fall ist, aber nicht immer. Dieses Horrorszenario erlebte Hollywoodstar Jennifer Garner (52). Eine Stunde und 12 Minuten lang blieb sie und ihr Team in einem Lift in der kalifornischen Stadt San Diego stecken.

Dabei hätte es für die «Alias»-Agentin eine coole Premiere werden sollen. Zum ersten Mal besuchte sie dieses Wochenende das Comic-Con, das weltweit grösste Science-Fiction- und Fantasy-Festival der Welt. Dort machte sie mit ihren Freunden Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (45) Werbung für den neuen Kinofilm «Deadpool & Wolverine», in dem sie die Elektra spielt.

Garner singt von 99 Flaschen Bier

Wie die Golden-Globe-Preisträgerin während der Lift-Panne reagiert, überrascht. Denn statt in Panik zu geraten, nimmt sie es trotz stickiger Luft und Schwitzattacken mit viel Humor. Sie singt sitzend von 99 Flaschen Bier und dreht insgesamt sieben Videos, die sie auf ihrer Instagramseite zeigt, der über 16 Millionen Menschen folgen.

In ihrem ersten Video sagt sie nach zwei Minuten: «Hey Leute, wir sind in diesem Aufzug eingeschlossen.» Sie könnte nun Wolverine oder Deadpool oder sonst irgendjemanden als Retter gut gebrauchen.

Für Ruhe und Humor wird der Star gefeiert

Nach 36 Minuten, in denen noch immer keine Hilfe kommt, sitzt die Ex-Frau von Oscar-Gewinner Ben Affleck (51) auf dem Boden und sagt, sie habe einmal in irgendeiner TV-Episode gehört, das sei in so einer Situation das beste, was man tun könne. Während die meisten Mitglieder ihres Teams – vier davon sind im Video zu sehen – nach mittlerweile einer Stunde und teils fehlendem Licht stehend sichtlich angespannt sind und den Notruf 911 wählen, singt Jennifer Garner den Hit «Like a Prayer» von Madonna (65) und ermuntert ihre Leute immer wieder, positiv zu bleiben.

Dann kommt endlich die Rettung, nach genau einer Stunde und 12 Minuten. Mit einem freudigen «Yayyyyyy»-Ruf werden die Feuerwehrleute begrüsst. Innerhalb weniger Stunden erhält Jennifer Garner für ihre humorvollen Videos über eine unangenehme Situation über 200'000 Likes und rund 5000 Kommentare. Während viele schreiben, sie hätten in so einer Situation bestimmt eine Panikattacke, wird Garner für ihr ruhiges Verhalten gefeiert. Dass sie das Im-Lift-Steckenbleiben mit soviel Humor genommen hat, findet bei ihren Fans grosse Anerkennung. Auch bei Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow (51), die fragend kommentiert «Wie kannst du nur so ruhig bleiben?».