1/6 Vorbei ist das Märchen der zweiten Chance für die Liebe bei Jennifer Lopez und Ben Affleck.

Die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck liegt in Scherben. Nachdem die beiden zu Beginn der 2000er-Jahre bereits ein Paar und sogar verlobt waren, starteten sie gut 20 Jahre später einen erneuten Versuch für ihre Liebe.

Es schien, als hätten sie nun ihr Happy End gefunden, es folgte eine Traumhochzeit. Doch nur zwei Jahre nach der Eheschliessung kommt das nüchterne Erwachen: Jennifer hat die Scheidung eingereicht.

Sie wollte kämpfen, er nicht

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass die Beziehung der beiden Superstars vor dem Aus steht. Doch sie spielten der ganzen Welt etwas vor, behaupteten, dass alles in Ordnung sei. Spätestens, als Ben Affleck an der grossen Geburtstagssause von Jennifer Lopez fehlte, die sie im Stil der Netflix-Serie «Bridgerton» feierte, war den meisten klar: Diese Ehe ist vorbei.

Nun kommt raus, dass JLo eigentlich um die Beziehung kämpfen wollte. Doch Ben Affleck soll sich quer gestellt haben und kein Interesse daran gezeigt haben, die Probleme seiner Ehe aktiv anzugehen und möglicherweise beheben zu können.

Ein Insider sagte gegenüber dem Online-Portal «People»: «Sie hat sich wirklich bemüht, die Dinge zum Laufen zu bringen, und ist untröstlich.» So soll die Sängerin es «satt» gehabt haben, zu warten. Die 55-Jährige sei enttäuscht über ihr viertes Ehe-Aus. «Aber Ben hat ihr keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass er die Ehe fortsetzen will. Er hat weder Engagement noch Interesse daran gezeigt, dass ihre Ehe funktioniert», so die anonyme Quelle weiter.

Jennifer Lopez verzichtet auf Rechtsbeistand

Das Paar soll bereits seit Ende April getrennte Wege gehen. Jennifer Lopez soll auf den Scheidungspapieren den 26. April als Trennungsdatum angegeben haben. Wie «People» weiss, reichte Jennifer Lopez die Scheidung selbst ein – ohne den Beistand eines Anwalts. So soll sie auch durch den gesamten Prozess gehen wollen. Ein Rechtsexperte sagt gegenüber dem Magazin, dass dies ein Indiz dafür sei, dass die Sängerin die Trennung «einfach nur hinter sich bringen» will.

Eheprobleme begannen schon in den Flitterwochen

Die Probleme in der Ehe von Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen aber nicht neu sein. Denn wie der Insider behauptet, hätten diese schon in den Flitterwochen in Italien begonnen. Demnach soll Ben Affleck unglücklich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit gewesen sein, die das Paar auf sich zog. «Er hat ihr eingeredet, sich geändert zu haben, doch das hielt nicht lange an», behauptet der Insider laut «PageSix». Wenn die Kameras nicht auf sie gerichtet waren, hätten die beiden kaum ein Wort miteinander gewechselt. Jetzt scheinen sie sich also endgültig nichts mehr zu sagen zu haben.