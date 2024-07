Jenny From the Block hat keinen Bock mehr. Trotz Ehekrise mit Ben Affleck feiert Jennifer Lopez schon seit Tagen ihren 55. Geburtstag vom 24. Juli. Währenddessen schaut er sich nach einem neuen Haus um, rund 4000 Kilometer entfernt von ihr.

Gute Laune statt Trübsal blasen, lachen statt weinen. Das ist seit dem Wochenende das Motto von Popstar Jennifer Lopez, die am Mittwoch 55 Jahre alt wird. Seit Sonntag feiert sie sich mit Familie und Freunden und macht klar: «Jenny from the Block» – so der Titel eines ihres bekanntesten Songs – hat keinen Bock mehr! Vor allem nicht auf Probleme und Streitereien mit ihrem Ehemann, dem zweifachen Oscar-Gewinner Ben Affleck (51). Der nichts mehr hasst als endlose Partys und Bilder davon, die an die Öffentlichkeit gelangen.

Dies habe wesentlich zur seit Monaten andauernden Ehekrise geführt. Denn wo vor allem Jennifer Lopez auftaucht, sind die Paparazzi nicht weit. Dies hat schon vor 20 Jahren dazu geführt, dass die beiden ihre Verlobung auflösten. Öffentliches Interesse als Liebeskiller. Bevor die Sängerin und der Schauspieler im Sommer 2022 heirateten, soll er die Bedingung an sie gestellt haben, dass sie ihre Beziehung nicht auf Social Media vermarktet. Daran wollte sie sich offensichtlich nicht halten und postete immer wieder Bilder aus ihrem Eheleben, zur Freude ihrer unglaublichen 250 Millionen Follower.

Heute wird ein grossartiger Tag

Zum Auftakt ihrer Festwoche zeigte sie sich auf einem Bild strahlend, mit den Worten: «Heute wird ein grossartiger Tag». Den und die folgenden weilt sie am Promi-Sommer-Hotspot Hamptons an der Ostküste New Yorks. Mit ihren engsten Angehörigen gab es ­Rosen, Wein und ausgelassene Gespräche. Mit dabei: ihre 16-jährigen Zwillinge Emme und Max. Gemäss einem Insider wurde Lopez von ihren Emotionen übermannt, vor allem beim Erzählen von Anekdoten aus ihrer Vergangenheit.

Was am Abend folgte, war eine Mottoparty im «Bridgerton»-Stil, der Netflix-Historien-Erfolgsserie, mit festlichen Kleidern und weissen Kutschen, die von Schimmeln gezogen wurden. Gefeiert hat Jennifer Lopez zudem mit ihrer Schwester Lynda (53), Mutter Guadalupe Rodriguez (79) und ihrem langjährigen Manager Benny Medina (66).

Er ist über 4000 Kilometer entfernt von ihr

Und wo hält sich Ben Affleck diese Tage auf? Gesichtet wurde er sauertöpfisch an der Westküste in Los Angeles, über 4000 Kilometer Luftlinie entfernt von seiner Ehefrau. Ob er sich für ihren Geburtstag am Mittwoch in die Hamptons begibt, ist unklar. Ihr gemeinsamen Liebesnest in Beverly Hills steht für über 60 Millionen Schweizer Franken zum Verkauf. Noch tragen beide die Eheringe. Jennifer Lopez wird sich feiern lassen, ob mit oder ohne ihren Mann. Ganz nach ihrem Credo «The show must go on».