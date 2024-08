Jennifer Lopez will nicht mehr Affleck heissen

1/5 Jennifer Lopez verabschiedet sich vom Namen Affleck.

SpotOn Die People-Agentur

Jennifer Lopez (55) will mit der Scheidung von Ben Affleck (52) auch seinen Nachnamen loswerden. Das sollen Gerichtsdokumente zeigen, die dem Klatschportal der «New York Post», «Page Six», vorliegen. Obwohl sich die Sängerin und Schauspielerin in der Öffentlichkeit weiter Jennifer Lopez nennt, heisst sie seit der Hochzeit im Jahr 2022 eigentlich Jennifer Lynn Affleck. J.Lo hatte laut Medienberichten am 20. August 2024 die Scheidung vom Hollywoodstar eingereicht.

Damit macht Jennifer Lopez einen Schritt rückgängig, den sie vor zwei Jahren noch verteidigte. «Wir sind Mann und Frau. Ich bin stolz darauf. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist», sagte sie im November 2022 der «Vogue».

Jennifer Lopez verteidigte 2022 ihren «romantischen» Schritt

Den Hinweis, dass ihr Mann auch ihren Namen annehmen könnte, wies sie im selben Interview zurück. «Nein, das ist nicht Tradition. Es hat nichts Romantisches an sich. Es würde sich anfühlen, als wäre es eine Machtdemonstration». Sie habe das nicht nötig. «Ich habe mein Leben und mein Schicksal selbst in der Hand und fühle mich als Frau und als Mensch stark», so J.Lo weiter.

«Ich kann verstehen, dass die Leute ihre Gefühle dazu haben, und das ist auch in Ordnung», führte die Sängerin weiter aus. «Aber wenn Sie wissen wollen, wie ich darüber denke, dann empfinde ich es einfach als romantisch. Für mich hat es immer noch Tradition und Romantik, und vielleicht bin ich einfach so ein Mädchen.»

Nachdem sie bereits in den frühen 2000er-Jahren liiert waren, heirateten Jennifer Lopez und Ben Affleck im Sommer 2022. Doch schon in den Flitterwochen am Comer See soll es zwischen den beiden gekriselt haben. Wie ebenfalls «Page Six» berichtete, soll Affleck von den vielen Paparazzi genervt gewesen sein, die dem Paar auf Schritt und Tritt folgten.