Auf einen Blick Jennifer Lopez kämpft mit Selbstzweifeln nach Trennung von Ben Affleck

J.Lo gesteht Zweifel an ihrer Fähigkeit als alleinerziehende Mutter

Lopez sagte ihre für Mai geplante Live-Tour ab, um bei Kindern zu sein

Nach der Scheidung von Ben Affleck (52) im Frühling dieses Jahres steht Jennifer Lopez (55) erneut alleine da. Wie sie «Entertainment Weekly» erzählt, plagen die sonst so selbstbewusste Sängerin und Schauspielerin nun Selbstzweifel, besonders wenn es um die Erziehung ihrer 16-jährigen Zwillinge Max und Emme geht.

In einem offenen Gespräch mit dem Magazin gesteht J.Lo: «Ich war in meinem Leben auch hin und wieder alleinerziehend und habe mich gefragt: ‹Bin ich genug für sie?›» Diese ehrlichen Worte zeigen die verletzliche Seite der Entertainerin, die sonst oft unerschütterlich wirkt.

J.Los neuer Film wurde von Ex-Mann Ben Affleck produziert

Die Dreharbeiten zu ihrem neuen Film «Unstoppable», der ironischerweise von Ex-Mann Affleck produziert wurde, scheinen Lopez jedoch geholfen zu haben, ihre Zweifel zu überwinden. In dem Streifen spielt sie die Mutter eines einbeinig geborenen Wrestling-Champions. Durch die Begegnung mit dem echten Anthony Robles und seiner Mutter Judy kam J.Lo zu einer wichtigen Erkenntnis: «Die Wahrheit ist, dass man eigentlich nur einen guten Elternteil braucht, der einen liebt.»

Diese neue Perspektive hat der 55-Jährigen offenbar Kraft gegeben. «Du bist genug», lautet ihre Botschaft an sich selbst und andere alleinerziehende Eltern. Ein starkes Statement von einer Frau, die gerade eine schwierige Zeit durchmacht.

Nach nur zwei Jahren Ehe reichte Lopez im August die Scheidung von Affleck ein – ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag. Um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, sagte sie sogar ihre für Mai geplante Live-Tour ab. In der «Graham Norton Show» erklärte sie dazu: «Ich habe mich entschieden, den Sommer freizunehmen und zu Hause bei den Kindern zu sein, und ich glaube, das war das Beste, was ich je getan habe.»