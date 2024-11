1/5 Jennifer Lopez freut sich auf die Weihnachtszeit. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Auf einen Blick Jennifer Lopez und Ben Affleck lassen sich scheiden

Die Sängerin und Schauspielerin liebt die Weihnachtszeit

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Auch der zweite grosse Anlauf bei Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) endete mit dem Aus der Beziehung des einstigen Hollywood-Traumpaares. Zwei Jahre nach der Hochzeit der beiden hat sie im Sommer die Scheidung eingereicht. Jetzt freut die Sängerin und Schauspielerin sich auf das nahende Ende eines anstrengenden Jahres.

«Einfach nur entspannen, Spass haben und neue Erinnerungen schaffen»

Lopez zähle laut des US-Magazins «People» schon die Tage, bis sie in der Weihnachtszeit wieder mit ihren Liebsten vereint ist. «Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste kommt», erzählt die 55-Jährige. Die Feiertage seien für sie alle «eine ganz besondere Zeit, und das ist schon so, seit ich ein kleines Mädchen war».

Die Sängerin freue sich «wirklich auf die Momente, in denen ich mit meinen Schwestern zusammen sein, einfach nur entspannen, Spass haben und neue Erinnerungen schaffen kann». Sie beschreibe die Feiertage als Gelegenheit zur Entschleunigung und zum Geniessen des Zusammenseins. Man sehe sich das ganze Jahr nicht, also nutze man die Zeit, um sich darüber auf dem Laufenden zu halten, was das Leben so bereitgehalten hat. «Es ist einfach eine schöne Zeit. Ich geniesse sie wirklich», sagt Lopez.

Jennifer Lopez ist grosser Weihnachts-Fan

Sie liebe «all die Dekorationen, die heisse Schokolade, die Musik und das Essen», erzählt Jennifer Lopez. Und sie gehöre zu jenen Menschen, die versuchen, das Fest für ihre Kinder wie aus einem Märchenbuch zu gestalten. «Ich habe eine Schwäche für die Feiertage.»

Mit Blick auf das neue Jahr erklärt die Schauspielerin und Sängerin, dass sie ihre kreativen Grenzen erweitern möchte. Generell wolle sie ein Gefühl der Balance bewahren, aber auch wachsen: «Ich denke, es geht viel um eine tiefere Verbindung zu mir selbst und zu Gott.»

Lopez und Affleck lernten sich Anfang der 2000er-Jahre bei den Dreharbeiten zum Film «Liebe mit Risiko – Gigli» kennen und wurden bald zu einem der grossen Traumpaare Hollywoods. Damals wurde der Pärchenname «Bennifer» geboren, doch eine vorangegangene Verlobung lösten sie 2004 wieder und trennten sich. Nach mehreren gescheiterten Ehen gab es 2021 das Liebescomeback der beiden. 2022 heirateten sie dann endlich. Im August 2024 reichte Jennifer Lopez schliesslich nach gerade einmal zwei Jahren Ehe die Scheidung ein.