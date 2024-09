Ojani Noa heiratete Jennifer Lopez 1997, kurz bevor die Amerikanerin ihren grossen Durchbruch feierte. In einem Interview erzählt Noa, wie seine Ehe zerbrach und welche Parallelen er zu JLos gescheiterten Beziehung mit Ben Affleck sieht.

Berit-Silja Gründlers

Ojani Noa (49) betont in seinem Interview mit der «Daily Mail» immer wieder, dass Jennifer Lopez (55) seine grosse Liebe war. Auch ist dem Personal Trainer wichtig zu erwähnen, dass er der Erste war, «der Pionier sozusagen, ich war zu Beginn ihrer Karriere da, half ihr, mit ihren Ängsten und Unsicherheiten umzugehen». Noa war von 1997 bis 1998 mit JLo verheiratet. Das Ex-Paar traf sich 1996 in einem Restaurant, wo der damals 22-Jährige als Kellner arbeitete und Lopez mit Freunden essen ging.

Die Schauspielerin und Musikerin stand zu dieser Zeit kurz vor ihrem Durchbruch mit dem Film «Selena» und sorgte dafür, dass Noa an ihrem Tisch bediente. «Wir unterhielten uns, sie sprach zwar nicht viel Spanisch und ich kaum Englisch, aber wir konnten viel lachen», so der gebürtige Kubaner. Aus den beiden wurde ein Paar und kaum ein Jahr später gaben sie sich das Jawort.

Lopez suche das Rampenlicht

«Anders als bei ihrer öffentlichen Hochzeit mit Ben Affleck heirateten wir im Garten von einer Freundin in Miami», so Noa weiter. Und doch sieht er viele Parallelen zwischen seiner Beziehung und der vierten Ehe von Jennifer Lopez mit dem Schauspieler Ben Affleck (52). Das Paar heiratete 2022 öffentlichkeitswirksam gleich in zwei Zeremonien, nachdem ihr erster Liebesversuch 2004 gescheitert war. Im August 2024 reichte die Schauspielerin die Scheidung von Affleck ein.

«Ich verstehe Ben», sagt Onaji Noa. «Ihre Hochzeit war so öffentlich, aber die Hochzeitsreise ist etwas Privates. Auf manchen Bildern sieht er aus, als wolle er zwar mit ihr zusammen sein, aber nicht fotografiert werden. Und Jennifer, so scheint es mir, will, dass jeder sieht, wie glücklich sie ist.»

Der erste Ex-Mann des Superstars scheint zu wissen, dass auch Ben Affleck mit den Unsicherheiten von Jennifer Lopez zu kämpfen hatte. «Wenn wir shoppen waren, für spezielle Anlässe, und sie probierte ein Kleid an, fragte sich mich immer: ‹Sehe ich fett aus?›. Ich konnte ihr immer wieder sagen, dass sie wunderschön ist, es hat nicht geholfen. Ich fühle mit Ben, wir haben beide versucht, ihr Selbstvertrauen zu steigern.»

Ehe zerbrach am Wunsch nach Aufmerksamkeit

Die Ehe zwischen Onaji Noa und Jennifer Lopez sei schlussendlich an ihrem Wunsch nach Aufmerksamkeit zerbrochen. «Nach ihrem Durchbruch schien sie das Interesse der Medien wirklich zu geniessen. Ich hasste das und sagte ihr immer wieder: ‹Du musst ein Privatleben haben. Wir können nicht in einer Beziehung sein, wenn wir ständig fotografiert werden.›»

Er nimmt Bezug auf einen Streit, den Jennifer Lopez und Ben Affleck an der Grammy-Verleihung 2023 unbemerkt vor laufenden Kameras hatten. Kaum bemerkte das Paar, dass es gefilmt wird, lächelten sie gequält. «Ben macht ein Gesicht, als wolle er jemandem den Kopf abreissen. Mir hätte es genauso gehen können. Ich hatte auch zunehmend schlechte Laune, wenn wir ausgingen. Wenn wir einen Streit im Auto hatten, mussten wir zwanzig Minuten später so tun, als sei alles wunderbar. Ich konnte diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten.»

Onaji Noa stellt sich hinter Ben Affleck

Nach der Trennung, so erzählt Noa, habe das PR-Team von Jennifer Lopez versucht, ihn schlecht dastehen zu lassen: «Sie wollten, dass Jennifer auf jeden Fall gut wegkommt, denn sie wollte ihr erstes Album und einen Film herausbringen und konnte keine schlechten Nachrichten gebrauchen. Aber ich war ein guter Ehemann, ich habe nie einer anderen Frau hinterhergeschaut, als ich mit ihr zusammen war.»

Dieselbe Entwicklung sehe er nun in der Berichterstattung rund um die Trennung von Bennifer. «Freunde von ihr behaupten nun, dass Ben kein Interesse an der Beziehung hatte und selbstsüchtig sei. Aber ich habe ihn getroffen, und obwohl er in der Öffentlichkeit steht, ist ihm seine Privatsphäre wichtig. Jennifer hingegen liebt das Spotlight.»