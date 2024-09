Rache ist süss – und sexy: Jennifer Lopez glänzt bei ihrem Solo-Auftritt am Filmfestival in Toronto. Ben Affleck schwänzt die Premiere und verpasst, wie sich seine Ex mit seinem besten Kumpel amüsiert.

1/7 Jennifer Lopez präsentierte am Samstagabend ihren neuen Film «Unstoppable» am Filmfestival in Toronto.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

In einem sexy Look aufkreuzen und den Ex mit dessen besten Freund eifersüchtig machen? Das kann Jennifer Lopez (55). Nach der Trennung von Ben Affleck (52) präsentierte die Schauspielerin und Sängerin am Filmfestival Toronto ihren neuen Film «Unstoppable». So dürfte auch ihr neues Motto lauten: Die Neo-Single flanierte selbstbewusst in einem Pailletten-Kleid über den roten Teppich. Allerdings gab nicht nur das am Samstagabend zu reden: Lopez wurde bei einem vertraulichen Gespräch mit Schauspielkollege Matt Damon (53) erwischt – ausgerechnet mit dem besten Freund von Ben Affleck!

Ben Affleck liess die Premiere sausen

Wie US-amerikanische Medien berichten, hätten die beiden einen sentimentalen Moment während eines privaten Gesprächs auf der Afterparty zur Feier ihres neuen Filmes geteilt. Ein Insider verrät gegenüber «People»: «Jen und Matt fingen an zu reden und hatten ein langes, tiefes Gespräch.» 20 Minuten lang sassen die beiden innig an einem Tisch und hielten dabei sogar Händchen. Worüber die vertrauten Hollywoodstars plauderten, ist allerdings nicht bekannt.

Jennifer Lopez hält Händchen mit dem besten Freund ihres Ex. Was läuft zwischen der Schauspielerin und ihrem Kollegen Matt Damon?

Wer nicht mit von der Partie war, ist Ben Affleck. Der Hollywoodstar und Produzent des Films seiner Ex liess sich an ihrem grossen Abend nicht blicken. Stattdessen verbrachte er das Wochenende mit seinen Kindern in Los Angeles.

Dass sich sein bester Freund mit seiner Ex verbündet, dürfte bei Affleck einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Schliesslich verbindet Affleck und Damon eine der längsten Freundschaften Hollywoods. Die beiden wuchsen in derselben Gegend auf und besuchten die gleiche Schule. Vor ihrem Durchbruch mit dem Drama «Good Will Hunting» (1997), für das beiden mehrere Auszeichnungen verliehen wurden, sollen sie sogar gemeinsam in einer WG in Los Angeles gewohnt haben.

Matt Damon war gegen «Bennifer 2.0»

In der Vergangenheit soll sich Matt Damon immer wieder um seinen Kumpel Sorgen gemacht haben – insbesondere, als Affleck und Lopez gut 20 Jahre nach ihrer ersten gescheiterten Beziehung einen Neustart wagten. «Matt hatte von Anfang an ernsthafte Vorbehalte gegenüber Bennifer 2.0. Er hat versucht, Ben öffentlich zu unterstützen, aber Tatsache ist, dass er es hasst, wie J.Lo seinen Freund behandelt», verriet ein Insider im vergangenen Jahr.