Jennifer Garner hilft ihrem Ex-Mann Ben Affleck durch die Scheidung, was laut Insidern ihre Beziehung zu John Miller belastet. Miller sei frustriert und wünsche sich, Garner würde mehr Energie in ihre Beziehung stecken.

Jennifer Garners Partner soll «mit den Nerven am Ende» sein

Kurz zusammengefasst Garner und Miller sind seit 2018 zusammen

Garners Unterstützung für Ex-Mann Ben Affleck während seiner Trennung belastet die Beziehung

Affleck kämpft seit Jahrzehnten gegen Alkoholismus und Spielsucht

Stört Ben Affleck (52) die Beziehung zwischen Jennifer Garner (52) und ihrem Partner, dem amerikanischen Unternehmer John Miller (46)? Schon in den Monaten bevor Jennifer Lopez (55) am 20. August die Scheidung von Affleck einreichte, wurde Affleck mehrfach mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner gesichtet. Sie schien damals die Rolle der «Eheberaterin» für das kriselnde Paar übernommen zu haben. Insbesondere Afflecks langjähriger Kampf mit Alkohol- und Spielsucht habe Garner Sorgen bereitet. Und auch jetzt, während die Scheidung läuft, unterstützt sie Affleck tatkräftig, verbringt viel Zeit mit ihm und ihren drei gemeinsamen Kindern.

Das ist ihrem Freund John Miller offenbar ein Dorn im Auge. Wie Insider gegenüber «Daily Mail» berichten, müssten nun auch Garner und ihr Partner daran arbeiten, in ihrer Beziehung «an einen besseren Ort» zu kommen. Miller, der seit 2018 mit Garner liiert ist, «wünscht sich, dass es nicht so wäre, weil er versteht, dass sie eine Familie sind, aber es geht ihm nahe», erklärt der Insider. Miller habe Schwierigkeiten damit, Garner «zu teilen».

Jetzt sei Miller «mit den Nerven am Ende», wie «Radar Online» berichtet. Weiter heisst es: «Er findet, dass Jennifer ihren Ex-Ehemann auf unergründliche Weise unterstützt» und dadurch weniger Energie in ihre eigene Beziehung investiere.

Garner versucht nun, ihren Partner zurückzugewinnen

Besonders Situationen wie Ende August, als Garner und Affleck fast eine Woche gemeinsam an der Yale University verbrachten, um ihrer Tochter Violet (18) beim Einzug ins Wohnheim zu helfen, hätten Miller zum Grübeln gebracht. Zusätzlich soll Affleck weiterhin häufig Kontakt zu Garner suchen, was Miller missfalle. Er sei der Meinung, Garner sollte Affleck klarmachen, dass es an der Zeit sei, ihre Nummer zu löschen.

Die Quelle fügte hinzu, dass Garner sich nun wieder verstärkt auf Miller konzentriere und Affleck seine Probleme selbst lösen lassen wolle. Angeblich versuche sie, Miller zu zeigen, dass sie bereit für eine gemeinsame Zukunft sei. «Garner ist sich bewusst, dass sie es übertrieben hat, indem sie Miller an die zweite Stelle setzte. Jetzt versucht sie, ihn zurückzugewinnen und die Beziehung zu retten.»