Superstar ROSALÍA kommt nach Zürich. Der Vorverkauf startet ab dem 11. Dezember. Die katalanische Sängerin wird im März 2026 im Hallenstadion auftreten.

Grosse Neuigkeiten für Zürich: Die katalanische Sängerin ROSALÍA kommt 2026 in die Schweiz. Für 2026 plant ROSALÍA eine Welttournee mit dem Namen «LUX TOUR 2026» zur Promotion von «LUX». In der Schweiz wird sie am 22. März 2026 im Hallenstadion Zürich auftreten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In Deutschland sind Konzerte am 29. April in der Kölner Lanxess Arena und am 1. Mai in der Berliner Uber Arena geplant. Tickets für diese Shows sind exklusiv über Ticketmaster erhältlich, in Köln zusätzlich auch über Eventim.

Die Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra verleiht dem Album eine zusätzliche Dimension. Neben den bereits erwähnten Gastauftritten von Björk und Yves Tumor wirken auch Künstler wie Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz und Yahritza mit. Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung des Escolania de Montserrat | Cor Cambra Palau de la Música Catalana, die dem Album eine einzigartige klangliche Tiefe verleiht.

Erfolgsgeschichte begann 2017

ROSALÍAs Erfolgsgeschichte begann bereits 2017 mit ihrem Debütalbum «Los Ángeles», das es in die Top 10 der spanischen Charts schaffte. Ihr zweites Album «El mal querer» (2018) erreichte Platz 1 in Spanien und brachte ihr den ersten Grammy ein. Seitdem hat sie zahlreiche Hits veröffentlicht und insgesamt 11 Latin-Grammy-Awards gewonnen.

Die katalanische Sängerin hat sich in den letzten Jahren zu einem internationalen Popphänomen entwickelt. Wie die Medienmitteilung berichtet, erreichte sie mit ihrem 2022 veröffentlichten Album «MOTOMAMI» erstmals die Spitze der Spotify Global Album Charts und erhielt die höchste Metacritic-Bewertung des Jahres. Für dieses Album gewann ROSALÍA auch einen Grammy Award in der Kategorie Best Rock or Alternative Album.

Der Vorverkauf beginnt in der Schweiz am 9. Dezember um 10 Uhr. Regulär gehen die Tickets ab dem 11. Dezember um 10 Uhr auf den Markt. Erhältlich sind die Tickets auf livenation.ch.