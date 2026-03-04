Rosalía begeistert mit ihrer Musik Millionen von Menschen. Doch im Fussballstadion wird die Sängerin selbst zum Fan. Ihr Herz schlägt für den FC Barcelona. Wenn dein Herz für Rosalía schlägt, kannst du mit Blick jetzt übrigens Tickets für ihr Konzert in Zürich gewinnen.

Erste spanische Künstlerin mit Platz 1 in Spotify Global Album Charts

Rosalía (33) füllt mit ihrer Musik die Konzerthallen und Stadien dieser Welt. Doch auch ein Superstar wie die spanische Sängerin hat hin und wieder Momente, in denen sie selbst zum Fan wird.

Die Spanierin war im Stadion im Rahmen der Copa del Rey anwesend, als der FC Barcelona gegen Atlético Madrid spielte. Als gebürtige Katalanin jubelte sie natürlich für Barcelona – und brachte dem Fussballklub offenbar Glück.

Barcelona schlug Madrid mit 2:0 – und Rosalía war vor Freude ausser sich und jubelte mit ihrer Mannschaft und den anderen Fans im Stadion mit.

Eine der erfolgreichsten spanischen Künstlerinnen ihrer Zeit

So schön normal kann also auch ein Superstar wie Rosalía sein. Die Sängerin landete übrigens mit ihrem letzten Album «Motomami» als erste spanische Künstlerin auf Platz eins der Spotify Global Album Charts und räumte bereits diverse Auszeichnungen ab. Mit ihrem neuen Album «Lux» zeigt Rosalía, wie vielfältig sie und ihre Musik sind. Selbst vor Genres wie Klassik schreckt die katalanische Sängerin nicht zurück und begeistert damit Fans und Kritiker zugleich.

Besuche mit Blick das Konzert von Rosalía in Zürich

Schweizer Fans von Rosalía dürfen sich nun besonders freuen, denn am 22. März kommt die Spanierin mit ihrer «Lux»-Tour ins Zürcher Hallenstadion. Und mit etwas Glück könnt ihr nicht nur dabei sein, sondern das Konzert sogar vom Logenbalkon aus mitverfolgen. Blick verlost 4 x 2 Plätze inklusive Welcome-Drinks und Snacks für das Konzert von Rosalía am 22. März. Geniesse ein erstklassiges Konzerthighlight mit besonderem Komfort und exklusivem VIP-Treatment.

Teilnahmeschluss ist am 11. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.