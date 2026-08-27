Eros Ramazzotti ist an den Stimmbändern operiert worden. Nach dem Eingriff muss der Sänger eine Pause einlegen und verschiebt daher Konzerte seiner laufenden Tournee.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eros Ramazzotti verschiebt Konzerte seiner Welttournee auf 2027 wegen Stimmband-OP

Operation verlief gut, aber Reha verzögert Probenstart für Amerika-Auftritte

Verschobene Konzerte: Toronto bis São Paulo, 24. September bis 9. November 2027

Der italienische Sänger Eros Ramazzotti (62) muss wegen gesundheitlicher Probleme Konzerte seiner «Una Storia Importante World Tour» verschieben. Nach einer Operation an den Stimmbändern ist der Sänger gezwungen, Pause einzulegen.

Der Eingriff sei gut verlaufen, heisst es in einem Statement, das der Konzertveranstalter Friends & Partners veröffentlichte. Darin erklärt der Sänger: «Ich danke euch allen für die liebevollen Nachrichten und die Anteilnahme, die ihr mir gesendet habt.»

Ganz über den Berg ist Ramazzotti allerdings noch nicht. Sein Arzt habe ihm ein Rehabilitationsprogramm verordnet. Dadurch sei es ihm nicht möglich, rechtzeitig für die Proben und den Start der Konzerte in Nord- und Lateinamerika bereit zu sein. Darum werden diese nun auf 2027 verschoben.

«Wir werden uns stärker und vereinter als zuvor wiedersehen», so der Sänger, der seine Botschaft mit dem Wort «Love» und Herz-Emojis abschloss.

Nächstes Jahr geht die Tour von Eros Ramazzotti weiter

Eros Ramazzotti hatte vor etwa zwei Monaten die Europa-Etappen seiner Tour abgeschlossen, bei denen er zwischen dem 11. Februar und dem 27. Juni 2026 unter anderem in Paris, Strassburg, Brüssel, München, Oslo, Frankfurt, Prag, Barcelona und Madrid sowie etwa in Rom und Mailand auftrat.

Nach vier Monaten Pause hätte Ramazzotti dann nach Kanada reisen sollen, um dort den nächsten Termin seiner Welttournee zu bestreiten. Dieser war eigentlich für den 16. Oktober in Toronto geplant.

Von dort aus hätte er zwischen Oktober und November Station in Boston, New York, Chicago, Miami und Los Angeles gemacht und anschliessend in Lateinamerika auf den Bühnen gestanden.

Nun die Planänderung: Der Künstler wird kommendes Jahr im April in Luxemburg mit seiner Tour zurückkehren und diese anschliessend in Europa fortsetzen. Nach dem Sommer wird er dann die verschobenen Konzerte nachholen, die vom 24. September 2027 in Toronto bis zum 9. November 2027 in São Paulo, Brasilien, stattfinden werden.