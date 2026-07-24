Tritt Suri Cruise in die Fussstapfen ihrer Eltern?

Lange hiess es, Suri wolle Mode studieren. Doch die Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise soll sich für ein anderes Fach entschieden haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Suri Cruise, Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise, studiert Musical-Theater

Sie spielt in moderner Shakespeare-Adaption «Midsummer!» ab 31. Juli

90-minütige Aufführung in Pittsburgh, danach Debüt beim Edinburgh Festival Fringe

Suri Cruise (20) hat sich für die Bühne entschieden. Die Tochter von Katie Holmes (47) und Tom Cruise (64) studiert Musical-Theater an der School of Drama der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, wie «Page Six» berichtet. Bislang hatte es geheissen, die 20-Jährige tendiere zu einem Abschluss im Modebereich.

Ihr zweites Studienjahr hat sie gerade hinter sich gebracht, nun soll die nächste Rolle anstehen. Laut dem Prominachrichtenportal soll Suri Cruise in «Midsummer!», einer modernen Fassung von William Shakespeares «Ein Sommernachtstraum», mitwirken. Eine offizielle Bestätigung der Universität oder der Produktion gibt es dafür bislang allerdings nicht.

Zwei Vorstellungen in Pittsburgh

Die 90-minütige Produktion soll von Suri und weiteren Studierenden der Carnegie Mellon University auf die Bühne gebracht werden. Gespielt wird im Peirce Studio des Trust Arts Education Center in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Angesetzt sind dort zwei Termine, der 31. Juli und der 1. August.

Danach reist das Ensemble nach Grossbritannien. Sein dortiges Debüt soll «Midsummer!» beim Edinburgh Festival Fringe geben, das vom 7. bis zum 31. August läuft.

Ganz neu ist die Bühne für die Studentin nicht. Im März verkörperte sie dem Bericht zufolge die Figur Angel in «Cosmic Microwave Background», einer einmaligen szenischen Lesung am New Hazlett Theater in Pittsburgh. Die Aufführung war Teil der Reihe «CSA: Off the Page».

Gemeinsamkeit mit Jolie-Pitt-Kinder

Seit ihrem Schulabschluss tritt die 20-Jährige übrigens nicht mehr mehr unter dem Nachnamen ihres Vaters auf. Nachdem sie im Juni 2024 die LaGuardia High School in New York verlassen hatte, verwendete sie den Mittelnamen ihrer Mutter und nennt sich seither Suri Noelle. Somit gesellt sie sich zu den Jolie-Pitt-Kindern, die den Namen ihres Vaters Brad Pitt ebenfalls abgelegt haben und sich nur noch Jolie nennen.

Eine Kindheit bei der Mutter

Holmes und Cruise wurden im April 2006 Eltern, sieben Monate später heirateten sie. Nach der Scheidung im August 2012 wuchs die gemeinsame Tochter bei ihrer Mutter auf. Holmes sagte später, sie und Suri seien gewissermassen miteinander aufgewachsen. Zu ihrem Vater besteht «Page Six» zufolge seit Langem kein enger Kontakt mehr.

Tom Cruise hat zwei weitere Kinder: Isabella (33) und Connor (31) adoptierte er während seiner Ehe mit Nicole Kidman (59). Von 1987 bis 1990 war der Schauspieler mit Mimi Rogers (70) verheiratet, die ihn dem Bericht zufolge mit der Scientology-Kirche in Kontakt brachte.

Katie Holmes ihrerseits sorgt derzeit mit Gerüchten um eine neue Beziehung für Aufmerksamkeit. Am 21. Juli besuchte die Schauspielerin gemeinsam mit dem New Yorker Künstler Jason Bard Yarmosky ein Konzert der Reihe Soho Sessions in New York. Wie «People» berichtet, hielten die beiden Händchen und verliessen die Veranstaltung gemeinsam.