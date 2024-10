Katie Holmes verabschiedete sich kürzlich von ihrer Tochter Suri Cruise, die nun an der Carnegie Mellon University studiert. Doch Suri kehrte für die Herbstferien nach Hause zurück und wurde in New York gesichtet – als moralische Unterstützung für ihre Mutter?

Suri Cruise ist während ihrer Herbstferien nach New York zurückgekehrt. (Archivbild) Foto: DUKAS

Holmes fühlt sich gesegnet und dankt ihrer Familie

Livia Fietz Praktikantin People

Erst kürzlich musste sich Katie Holmes (45) schweren Herzens von ihrer Tochter Suri Cruise (18) verabschieden, die in diesem Sommer ihren Highschool-Abschluss gemacht hat und nun an der Carnegie Mellon University in Pittsurgh, Pennsylvania studiert. Doch ein Wiedersehen liess nicht lange auf sich warten. Wie viele andere Studenten zurzeit auch, darf sich Cruise laut der offiziellen Webseite ihrer Universität vom 14. bis 20. Oktober über Herbstferien freuen und kehrte dafür nach Hause zurück.

Am Sonntag, 13. Oktober, wurde sie in New York auf einem Spaziergang mit einer Freundin und ihrer Katze Eleanor gesichtet, wie Fotos, die dem Magazin «Page Six» vorliegen, zeigen. Doch nicht nur das Treffen mit Freunden stand auf ihrer To-do-Liste – vermutlich kam sie auch zurück, um ihre Mutter zu unterstützen. Holmes feierte letzte Woche die Premiere ihres neuen Broadway-Stücks «Our Town» (auf Deutsch: «Unsere Stadt»). Da darf die moralische Unterstützung ihrer Tochter wohl nicht fehlen.

Holmes fühlt sich «gesegnet»

Auch wenn Suri Cruise wohl nicht an der Premiere anwesend war, gaben einige ihrer Familienmitglieder sowie «Dawson’s Creek»-Co-Stars laut Berichten der Zeitschrift ihren Applaus.

Dies zelebrierte Holmes am Samstag, 12. Oktober, mit einem Familienfoto auf Instagram, auf dem sie zusammen mit ihren Eltern und ihren drei Schwestern freudestrahlend posiert. «Danke an meine Familie, die zwei Abende hintereinander zum Broadway gekommen ist! Ich liebe euch und bin so sehr gesegnet», schreibt die 45-Jährige dazu.

Ob Suri Cruise eine der Vorführungen ihrer Mutter seitdem besucht hat oder noch besuchen wird, und wie lange sie genau in New York bleibt, ist unklar.