Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katie Holmes (47) hält Händchen mit Künstler Jason Bard Yarmosky in East Hampton

Augenzeuge beschreibt die beiden als «verliebt», sie lachte den ganzen Abend

Yarmosky ist Künstler aus New York, bekannt für Werke über Zeit und Altern

Katie Holmes (47) hat Gerüchte über eine neue Beziehung losgetreten: Die Schauspielerin war US-Medienberichten zufolge vor kurzem auf Fotos zu sehen, wie sie die Hand des Künstlers Jason Bard Yarmosky (39) hielt. Das angebliche Paar soll bei einer Vorführung von Olivia Wildes Film «The Invite» gesichtet worden sein, die in East Hampton veranstaltet wurde.

«Verliebter» Auftritt von Katie Holmes

Ein Augenzeuge behauptete gegenüber dem Magazin «People» anschliessend, dass Jason Bard Yarmosky und Katie Holmes sehr verliebt wirkten. «Er flüsterte ihr ins Ohr, und sie lachte; die beiden wirkten sehr ungezwungen miteinander, und sie hatte den ganzen Abend über ein Lächeln im Gesicht», fügte die Quelle hinzu.

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«Während des Films sassen sie nebeneinander, und einmal hatte sie ihren Kopf an seine Schulter gelehnt. Die beiden sahen sehr süss aus», so der Insider. Nach der Filmvorführung verbrachten sie den Abend demnach damit, auf der After-Party mit Freunden zu plaudern.

Yarmosky ist ein in New York lebender Künstler, der laut seiner Website für seine Gemälde und Zeichnungen bekannt ist, in denen Themen wie Altern, Zeit und Erinnerung im Mittelpunkt stehen.

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Kein Liebes-Comeback mit Joshua Jackson

Fans von Katie Holmes hatten zuvor noch gehofft, dass sich zwischen ihr und ihrem ehemaligen «Dawson's Creek»-Co-Star Joshua Jackson (48) erneut mehr entwickeln könnte. Daraus dürfte jedoch nichts werden: Medienberichten zufolge soll der Schauspieler mit dem Model Olivia Burgess liiert sein.

Für Spekulationen hatte im Juni ein gemeinsamer Auftritt von Holmes und Jackson am Tribeca Film Festival gesorgt. Hand in Hand präsentierten sie dort ihren Film «Happy Hours». Die beiden «Dawson's Creek»-Stars waren nicht nur vor der Kamera ein Paar, sondern auch privat: Von 1998 bis 1999 führten sie eine Beziehung. Seither sollen sie eng befreundet geblieben sein.

Holmes heiratete später Tom Cruise (64), mit dem sie im April 2006 Tochter Suri bekam. Nach der Trennung im Jahr 2012 war die Schauspielerin mehrere Jahre lang mit Jamie Foxx (58) liiert. Die Beziehung soll 2019 geendet haben. Holmes hält ihr Privat- und Liebesleben seit dem Ehe-aus mit Cruise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.