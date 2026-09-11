DE
FR
Abonnieren

«Wäre nicht mehr aufgestanden»
Schlagersänger Heino drohte ein Herzinfarkt

Heino hat sich im Juni abseits der Öffentlichkeit am Herzen operieren lassen. Auslöser waren verengte Herzkranzgefässe, die zu einem Infarkt hätten führen können. Die Untersuchung habe ihm «das Leben gerettet», betont der Schlagerstar.
Publiziert: 07:34 Uhr
|
Aktualisiert: 07:51 Uhr
Kommentieren
1/5
Heino musste am Herzen operiert werden.
Foto: IMAGO/Eventpress

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Heino (87) hatte im Juni 2026 eine Herz-OP in Salzburg
  • Ärzte setzten zwei Stents ein, um verengte Herzkranzgefässe zu stützen
  • Schon 2007 litt Heino an Herzproblemen, damals ohne Operation
spoton.png
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
SpotOn und Sophie Ofer

Heino (87) hat sich nach eigenen Angaben im Juni einer Herzoperation unterzogen. In der Uniklinik Salzburg setzten ihm Ärzte zwei Stents ein, kleine Röhrchen aus Metall, die verengte Herzkranzgefässe von innen stützen und offen halten sollen. Öffentlich gemacht hat der Schlagersänger den operativen Eingriff erst rund drei Monate später.

Mehr zu Heino
«Total vertrottelt, da stehe ich nicht dahinter»
«Total vertrottelt»
Heino hässig wegen Gender-Filmtitel
Heino über tragischen Verlust seiner Tochter (†35)
«War am Boden zerstört»
Heino über tragischen Verlust seiner Tochter (†35)
Heino spricht über seine Begegnung mit Papst Leo XIV.
«Mir sind die Tränen gekommen»
Papst Leo XIV. empfängt Heino im Vatikan
«Uwe ist die grösste Enttäuschung meines Lebens»
«Er hat es nicht verdient»
Heino enterbt seinen Sohn Uwe

«Ich hatte auch vor der OP keinerlei Beschwerden, aber bei einer speziellen Untersuchung kam heraus, dass meine Herzkranzgefässe verengt waren», sagte Heino im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung. «Das hat mich überrascht. Die Ärztin riet mir zur Operation, weil mir sonst ein Herzinfarkt drohen würde.»

«Wäre vermutlich nicht mehr aufgestanden»

Die Szintigrafie, bei der die koronare Herzerkrankung ans Licht kam, habe er auf Anraten seines Managers Helmut Werner (42) durchführen lassen. «Er hat mir damit das Leben gerettet. Denn irgendwann hätten sich sonst meine Herzkranzgefässe geschlossen, ich wäre umgefallen und vermutlich nicht mehr aufgestanden», betonte der Musiker.

Die anschliessende OP sei gut verlaufen und bereits «ein paar Tage» später stand Heino wieder auf der Bühne und trat im Bierkönig auf Mallorca auf: «Das war für mich die beste Kur und Medizin.» Er denke gar nicht ans Aufhören, stellte der 87-Jährige klar. «Ich habe den Eingriff sehr gut überstanden, fühle mich fit und leistungsstark», sagt er der «Bild». 

Bekanntes Problem

Schon 2007 musste sich Heino nach einem Zusammenbruch wegen verengter Herzkranzgefässe behandeln lassen. Eine OP war damals nicht notwendig, allerdings musste er sich mehrere Wochen in einer Rehaklinik erholen. Seine geplante Deutschlandtournee musste er damals absagen.

«Eine Herzerkrankung kann jeden erwischen. Aber es gibt heute Wege, sie frühzeitig zu erkennen», mahnt der Sänger heute zur Vorsorge. Seine Ehefrau Hannelore Kramm erlitt 2004 tatsächlich einen Infarkt und bekam drei Bypässe gelegt. 2023 starb sie im Alter von 82 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen