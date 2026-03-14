Schlagerstar Heino spricht in einer Doku offen über den Suizid seiner Tochter Petra im Jahr 2003. Die Nachricht traf ihn während einer Kreuzfahrt. Nur fünf Tage später stand er wieder auf der Bühne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heino spricht in RTL-Doku über den Tod seiner Tochter 2003

Er trat fünf Tage nach ihrem Suizid wieder auf die Bühne

2023 verlor er Ehefrau Hannelore nach 44 Jahren Ehe durch Herzstillstand War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Heino (87) gewährt den Fans einen Blick hinter seine dunkle Brille. In der RTL-Dokumentation «Heino – Karamba, Karacho, Kult!» erzählt der Schlagersänger von tragischen Ereignissen, die sein Leben geprägt haben. Darunter der Tod seiner Tochter Petra (1968–2003) im November 2003.

Heino befand sich gerade auf einer Kreuzfahrt, als ihn die Nachricht erreichte. «Während ich auf hoher See war, bekam ich die Nachricht, dass meine Tochter sich das Leben genommen hat», sagt der Musiker. «Das war für mich dann natürlich ein Schlag ins Kontor. Ich war am Boden zerstört.»

Trotz des Verlusts entschied sich Heino, fünf Tage später wieder auf der Bühne zu stehen. «Ich bin engagiert worden. Ich habe ja dafür Geld bekommen, dass ich auftrete. The Show must go on und da muss man durch.» Kritik an diesem Schritt prallte an ihm ab. «Ich glaube, meine Tochter hätte auch gewollt, dass ich singe», so Heino.

In einem Interview mit «Bild am Sonntag» sagte der Schlagersänger einst über seine Tochter: «Sie war in ihrer eigenen Welt gefangen und konnte nicht mehr am normalen Leben teilhaben.»

Weiterer Schicksalsschlag

2023 verlor Heino seine Ehefrau Hannelore (1942–2023) nach 44 gemeinsamen Jahren. Sie erlitt einen plötzlichen Herzstillstand erlitten und verstarb im gemeinsamen Ehebett. «Ich denke noch jeden Tag an Hannelore», gesteht er.

Auch die Beziehung zu seinem Sohn Uwe ist zerrüttet. «Seit zwei Jahren, als meine Frau gestorben ist, hat er mich weder am Geburtstag, noch Weihnachten, noch Silvester angerufen», sagt Heino.

Was für ihn ein sicherer Hafen bleibe, sei die Bühne. «Die Musik hält mich fit. Das junge Publikum hält mich fit, und es macht mir Spass zu singen.»