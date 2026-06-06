Gewohnt offen sprechen die Ferchichis über ihr Liebesleben und enthüllen dabei, dass Bushido nach der letzten innigen Begegnung gar im Spital landete.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bushido erlitt bei intimer Begegnung im Badezimmer starke Kopfschmerzen.

Anna-Maria Ferchichi befürchtete eine dramatische Situation, Polizei könnte Fragen stellen.

MRT im Spital gibt Entwarnung: keine Auffälligkeiten, Bushido erholt sich.

Saskia Schär Redaktorin People

Gefühlt gibt es keine Themen, die die Ferchichis nicht mit der Öffentlichkeit teilen: Operationen, Luxusgeschenke und Nacktverbote werden genauso diskutiert, wie Bushidos erste Wäsche im Alter von 47 Jahren oder wo sie sich gerne für ihre Schäferstündchen treffen. Geht es um Letzteres, so zeigen sich Anna-Maria (44) und Anis Ferchichi (47) besonders mitteilungsfreudig.

In der neusten Folge ihres Podcasts «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi: Der Bushido Podcast» enthüllen sie nun, dass eines ihrer intimen Treffen zuletzt gar im Spital endete. Begonnen hat es aber scheinbar noch sehr friedlich. So habe Anna-Maria Ferchichi ihren Ehemann mittels einer Textnachricht ins Badezimmer gelockt, wo sie sich gerade eine Dusche gönnte.

«Ich lag nackt auf dem Boden»

In der Folge hätten sie sich vor dem Spiegel geliebt, doch dann habe Bushido plötzlich furchtbare Kopfschmerzen bekommen. «Es war so krass, auf beiden Seiten fing das an zu hämmern und dann mit jedem Herzschlag und dann ging das hoch in die Mitte. Ich lag nackt auf dem Boden im Badezimmer», erzählt Bushido.

Der befürchtete daraufhin, eine Hirnblutung zu haben. Seine Ehefrau hingegen fürchtete etwas anderes: «Ich dachte: Scheisse, wenn jetzt was ist, werde ich ja gefragt von Polizei, Kindern, Freunden – und dann muss ich das sagen».

Entwarnung im Spital

Anstatt der Polizei erzählt sie die Geschichte nun in einem öffentlichen Podcast. Glücklicherweise ist es auch gut ausgegangen, denn Bushido hat das Szenario im Bad überlebt. Ein danach im Spital durchgeführtes MRT habe nichts Auffälliges ergeben. Dennoch sei es nicht spurlos am Rapper vorbeigegangen. «Ich habe dir angemerkt, dass du so einen Tag gebraucht hast oder zwei», meint Anna-Maria Ferchichi.