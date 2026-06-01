Die Ferchichis plaudern mal wieder aus dem Nähkästchen. Anna-Maria erzählt, dass Ehemann Bushido zu Hause nicht mehr nackt schlafen darf. Trotzdem habe das Paar nach überstandener Ehekrise mehr Sex denn je.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna-Maria Ferchichi und Bushido sprechen offen über ihr Liebesleben

Bushido darf nicht mehr nackt schlafen wegen Näheproblemen

Das Paar bevorzugt intime Momente im Auto wegen voller Wohnung

Fynn Müller People-Redaktor

Anna-Maria Ferchichi (44) und Rapper Bushido (47) liefern ihren Fans intime Einblicke in ihr Liebesleben. «Wir haben sehr viel Sex gerade miteinander», sagt die Mutter von acht Kindern in ihrem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi». Das Ehepaar erzählt, dass Bushido nicht mehr ohne Kleidung schlafen darf. Der Grund für diese neue Regel? «Du bist mir so nahegekommen, immer. Ich habe halt schon diesen Fluchtreflex gehabt», erzählt Anna-Maria Ferchichi ehrlich.

Nachts sei diese Nähe manchmal unangenehm gewesen: «Ich fand das so aufdringlich, weil wenn ein Mann nachts schläft und an einen heranrückt, man merkt es ja permanent, dass sich da irgendwas tut.» Bushido nimmt die Änderungen im Schlafzimmer mit Humor und scherzt: «Wenn ich merke, dass du im Bett keine Unterhose anhast, dann ist Silvester, Ostern und Geburtstag an einem Tag.»

Der Rapper habe zuletzt an sich gearbeitet, um seiner Frau und sich selbst gerecht zu werden. Er habe sich eine Zeit lang «gehen lassen», gibt der Musiker zu. «Ich habe mir vorgenommen, keine Badehose mehr anzuziehen, keine Latschen mehr anzuziehen und zum Friseur zu gehen.» Für seine Ehefrau ein Muss: «Gerade in einer Ehe sollte man das tun. Riech gut, geh regelmässig zum Friseur oder mach deine Haare schön.»

Sie müssen bei Sex-Orten kreativ werden

Bereits im Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) plauderten die beiden unverblümt über ihr Sexleben. Auf die Frage, ob sie sich schon einmal im Pool vergnügt hätten, antwortet der Rapper ganz offen: «Das ist ja noch das Langweiligste gewesen, was wir machen.»

Wie kreativ das Paar tatsächlich ist, erklärt seine Ehefrau. «Wir haben jetzt kein Kindermädchen mehr. Das ganze Haus ist voller Kinder. Also müssen wir es ja teilweise ein bisschen auslagern», sagt die Mutter von acht Kindern. Am liebsten würden Anis und Anna-Maria Ferchichi ihre Zweisamkeit nun im Auto ausleben.