«DSDS»-Sieger Ramon Roselly hat einen neuen Job

Seit Monaten träumte Ramon Roselly davon, nun hat sich der ehemalige «DSDS»-Sieger einen grossen Wunsch erfüllt: Der Sänger hat sich einen Foodtruck gekauft und preist dort nun Schoggi-Erdbeeren an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ramon Roselly eröffnete am 3. Juli in Delitzsch «Schokoselly»

Die Idee entstand nach einem Besuch des Londoner Borough Market 2025

Roselly besuchte 44 Schulen und lebt jetzt in einem Wohnwagen

Silja Anders Redaktorin People

Ramon Roselly (32) hat sich einen süssen Traum erfüllt: Am 3. Juli eröffnete er zusammen mit Freundin Lorena Hein (28) seinen Schokoladenstand «Schokoselly» auf dem Peter-&-Paul-Fest im deutschen Delitzsch. «Die Eröffnung von Schokoselly war für uns ein unvergesslicher Moment», schrieb der Sänger auf Instagram.

Die Idee für «Schokoselly» kam ihm bei einem Besuch des Londoner Borough Market im Dezember 2025. «Dort habe ich zum ersten Mal diese besondere Idee gesehen und sofort gedacht: «Das brauchen wir zu Hause auch!» Aus diesem Gedanken ist Schokoselly entstanden – mein Herzensprojekt», erklärte Roselly. Zurück in Deutschland setzte er seinen Plan eigenhändig um, kaufte einen schlichten, weissen Foodtruck und verwandelte ihn mit viel Aufwand in einen rosafarbenen Schokotraum.

Die Eröffnung war ein voller Erfolg

«Zur Eröffnung sind viele Fans von nah und fern gekommen – natürlich auch der Fanclub von Ramon Roselly. Ein gemeinsames Gruppenfoto haben wir zwar verpasst, aber dafür viele schöne Erinnerungen geschaffen. Danke, dass ihr da wart», teilte der Sänger mit.

Nun will der Musiker, der aus einer Zirkusfamilie stammt, mit seinem Foodtruck durch ganz Deutschland reisen und seine Schoggi-Erdbeeren auf verschiedenen Strassenfesten anbieten. Das nomadische Leben ist ihm vertraut: Schon als Kind zog er von Festplatz zu Festplatz und besuchte insgesamt 44 Schulen. Heute lebt er mit Freundin Lorena in einem Wohnwagen in Zschernitz (Sachsen). Wie «Bild» berichtet, bleibt Roselly mit «Schokoselly» seinen Wurzeln treu und bringt gleichzeitig etwas Neues auf die deutschen Strassen.

Roselly ist nicht der Einzige unter ehemaligen «DSDS»-Gewinnern, der auf ein zweites Standbein setzt. Während die meisten Sieger wie etwa Luca Hänni (31), Beatrice Egli (38) oder Alexander Klaws (42) weiterhin auf Musik setzen, spielt für die Siegerin Elli Erl (47) aus der zweiten Staffel der Castingsendung die Gesangskarriere nur noch eine nebensächliche Rolle. Die einstige Sängerin arbeitet heute als Lehrerin für Musik und Sport.